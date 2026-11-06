Afrique: Rugby à VII/Africa Women's Sevens - Les Ladies Makis procèdent au renouvellement

La sélection des Ladies Makis affiche un nouveau visage à l'approche du rendez-vous continental de Nairobi, l'Africa Women's Sevens, prévu les 7 et 8 novembre. Sur les douze joueuses retenues, six découvrent le groupe national, tandis que les six autres s'appuient sur leur expérience du haut niveau.

Ce renouvellement s'inscrit dans une stratégie d'élargissement du vivier du rugby féminin malgache et de préparation de la relève. À long terme, l'ambition est de bâtir une équipe capable de viser une qualification aux Jeux olympiques de 2032.

Volatiana Rasoanandrasana, Olivine Halavao, Zaina Harimalala, Mendrika Randrianarivelo, Faratiana Lova Ravaoarisoa et Bakara Djahsimine sont les nouvelles venues. Issues de différents clubs, elles auront l'occasion de franchir un nouveau palier et de se mesurer à l'élite africaine. Leur intégration représente un pari pour le staff, qui devra rapidement construire une cohésion entre des joueuses aux parcours et aux expériences variés.

Le SC Besarety absent des débats

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En face, les éléments expérimentés auront la responsabilité de guider le groupe. Dapesse Manampisoa, Felana Rasoarimanana, Mirasoa Fenohasina, Véronique Rasoanekena, Sarindra Sahondrarimalala et Mialy Tiana Ravaoarinoro constituent le noyau d'expérience. Leur vécu international et leur connaissance des exigences du rugby à VII seront précieux dans les moments décisifs.

L'autre fait marquant de cette sélection est l'absence totale de joueuses du SC Besarety. Un choix qui interpelle, compte tenu de la place occupée par ce club dans le rugby féminin national et de son palmarès. Cette absence soulève des interrogations sur les critères de sélection et la représentativité des clubs au sein de l'équipe nationale.

Marcel Rakotomalala apporte des explications : « Certaines joueuses ont choisi de ne plus revenir dans l'équipe nationale et nous ne pouvons pas les forcer. En plus, nous avons décidé de ne plus nous attacher les services des joueuses grévistes pour donner une chance à la relève ».

Avec cette sélection renouvelée, les protégées d'Eric Randrianarison, coach des Ladies Makis, n'auront pas la tâche facile à Nairobi. Madagascar évoluera dans la poule C avec l'Ouganda, Maurice et le Burkina Faso. L'Ouganda s'annonce comme le principal adversaire, tandis que les deux autres rencontres seront déterminantes pour espérer accéder aux phases finales.

Les Ladies Makis de rugby à VII seniors ont déjà joué leur première Coupe du monde en 2022 en Afrique du Sud. Reste à savoir si cette combinaison de nouvelles têtes avec les joueuses d'expérience permettra aux Ladies Makis de créer la surprise à Nairobi et de décrocher leur billet pour le SVNS 3.