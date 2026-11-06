Madagascar: Enquête élémentaire

Un nouveau groupe de 18 MW pour la Jirama. C'est la décision du dernier conseil des ministres. Cet achat survient quelques semaines après celui de quatre groupes de petites puissances. On ne compte plus les groupes achetés pour secourir la Jirama et surtout alléger le délestage qui entrave la vie quotidienne et les activités économiques. Mais rien de nouveau sous le soleil. Pire, la situation est de plus en plus intenable. À preuve, le délestage peut aller jusqu'à 20 heures. Il ne s'agit donc plus d'insuffisance de puissance disponible mais absolument autre chose.

Le président de la Refondation lui-même se dit désorienté par la situation en révélant que, depuis un an, l'État alloue la somme astronomique de 1000 milliards d'ariary à la Jirama. Le colonel Michaël Randrianirina a avoué ne plus comprendre la situation. Les groupes envoyés un peu partout tombent tous en panne comme par enchantement.

La lutte de la Gen Z revendiquait la fin du délestage, de la coupure d'eau et de la corruption. Un an après, les problèmes restent entiers. Une petite amélioration a été ressentie au début de la Refondation mais la situation s'est vite détériorée et le changement au niveau de la direction générale n'a rien apporté.

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La situation perdure depuis plus de dix ans puisque l'État a octroyé à la Jirama en moyenne 300 milliards d'ariary par an. Ce montant a atteint 500 milliards d'ariary en 2022. Le record a été établi en 2023 où les subventions ont dépassé les 1000 milliards d'ariary. En 2023, l'État a sacrifié le budget de l'Éducation et celui de la Santé pour donner un coup de pouce à la Jirama. L'État s'est plié en quatre en faisant fonctionner les Turbines à Combustion (TAC) d'Ambohimanambola qui nécessite 300 millions d'ariary par jour, soit 9 milliards d'ariary par mois. Comme l'opinion commence à râler alors que c'était une année électorale, le jeu en valait la chandelle. Et la situation redevenait « normale» juste après les élections.

Où va donc tout cet argent si les dettes de la Jirama envers ses fournisseurs d'énergie et de carburant ne sont pas épongées et le délestage n'est pas solutionné ?

La Jirama a-t-il réellement reçu toutes ces sommes ?

En 2023, des voix au sein de la Jirama susurrait que la société n'a jamais reçu la somme de 500 milliards d'ariary annoncée par l'État.

Le colonel Michaël Randrianirina a sous-entendu qu'il s'agit peut-être d'un sabotage étant donné que la situation est tout simplement inexplicable.

Les différents changements à la tête de la Jirama n'ont rien changé. Les DG successifs ont d'ailleurs disparu sans laisser de traces. Deux d'entre eux ont été condamnés à dix ans de travaux forcés et à une amende de 4.000.000.000.000.000.000.000.000 d'ariary. Autrement dit, le remboursement de toutes les subventions données à la Jirama. Un verdict qui n'a jamais été appliqué. Les deux anciens DG coulent des jours heureux sous d'autres cieux.

Ceci explique un peu pourquoi le délestage colle à la peau. Mais les deux ne sont visiblement pas les seuls coupables. Si la situation perdure alors qu'ils sont partis depuis belle lurette, c'est qu'une relève a pris le relais. C'est aussi simple que cela. Une enquête élémentaire.