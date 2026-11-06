Madagascar: Santé - La stomie impose des dépenses régulières aux patients

Vivre avec une stomie ne se limite pas à une intervention chirurgicale. Le port d'une poche collectrice et son remplacement régulier font partie des contraintes auxquelles les patients doivent faire face. Cette réalité a été mise en lumière lors d'une distribution de poches de colostomie et d'urostomie, accompagnées d'équipements et de consommables médicaux, organisée hier au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) par l'ONG Agir pour le Développement Durable (AP2D).

La stomie consiste à créer chirurgicalement une ouverture sur l'abdomen pour permettre l'évacuation des selles ou des urines. Elle intervient lorsque les voies naturelles ne peuvent plus assurer cette fonction normalement.

Selon les situations, elle peut être temporaire, notamment pour permettre à une partie de l'intestin de cicatriser après une opération, ou définitive. Certains enfants nés avec une malformation de l'anus peuvent également avoir besoin de cette intervention lorsque l'évacuation des selles est impossible.

Pour les patients concernés, les contraintes se prolongent bien après l'opération. La poche fixée à l'abdomen recueille les matières évacuées et doit être remplacée régulièrement.

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Nécessité durable

Son coût pèse sur le budget familial. Un proche d'un patient, rencontré lors de la distribution et souhaitant garder l'anonymat, en témoigne. Son parent, atteint d'une paralysie de la partie inférieure du corps, vit avec une poche depuis sept ans. Chaque unité coûte environ 3 500 ariary et ne dure que deux jours. Le renouvellement devient ainsi une dépense incontournable.

Selon Mamisoa Judicaël Rakotonaivo, directeur technique du HJRA, deux à trois patients nécessitant ce type d'intervention sont reçus chaque semaine dans l'établissement. Au-delà de l'acte chirurgical, l'accès aux poches et aux consommables constitue donc une nécessité durable. Leur disponibilité conditionne directement l'hygiène et le confort des personnes vivant avec une stomie.