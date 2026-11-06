Madagascar/Sénégal: Jeux olympiques de la Jeunesse - Tendry signe un nouveau record national

6 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Belle performance.

Les deux représentants malgaches en natation aux IVes Jeux olympiques de la Jeunesse à Dakar ont bouclé leur participation hier. Tendry Tiavina Rakotobe a raté de peu le ticket pour la finale de l'épreuve du 50 m dos. Tendry a terminé 4e de sa série et 9e sur trente-trois concurrents au classement final des séries avec un chrono de 27»35, alors que les huit premiers ont été qualifiés pour la finale.

En revanche, il a pu actualiser le record national, l'ancien temps de Michael Rasolonjatovo. L'or de l'épreuve a été remporté par le Sud-Africain Eric Kotze (26»51). Le record olympique des jeunes est de 24 secondes. Il avait également terminé 10e au classement général de l'épreuve du 50 m papillon (25»62) et 14e au 100 m papillon (58»06), une nouvelle meilleure performance des U17.

« J'ai pu actualiser le record même si j'ai échoué aux portes de la finale. Beaucoup reste à améliorer. Mon meilleur temps a été auparavant de 27»7 », a confié Tendry après sa dernière course.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La porte-drapeau malgache, Océane Rakotonanahary, a fini elle aussi 4e de sa série et onzième au classement général sur trente-quatre engagées au 50 m brasse. L'expatriée de Dubaï a bouclé l'épreuve en 34»65. La Japonaise championne et médaillée olympique, Mana Ishikawa, l'a emporté avec un chrono de 32»17. Océane a occupé la 13e place au 100 m brasse (1'17»47) et la 34e au 100 m nage libre (1'02»02). « J'ai beaucoup appris de mes courses et je devrais les appliquer à l'avenir », reconnaît pour sa part Océane.

« Le niveau est très élevé. Toutes les grandes nations de la natation ont été représentées, celles des États-Unis, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. La chaleur a été aussi insupportable et a impacté la préparation et la récupération», explique le directeur technique national, Vony Andriamanantena.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.