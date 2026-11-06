Madagascar/Sénégal: Jeux olympiques de la Jeunesse - Tendry signe un nouveau record national

Belle performance.

Les deux représentants malgaches en natation aux IVes Jeux olympiques de la Jeunesse à Dakar ont bouclé leur participation hier. Tendry Tiavina Rakotobe a raté de peu le ticket pour la finale de l'épreuve du 50 m dos. Tendry a terminé 4e de sa série et 9e sur trente-trois concurrents au classement final des séries avec un chrono de 27»35, alors que les huit premiers ont été qualifiés pour la finale.

En revanche, il a pu actualiser le record national, l'ancien temps de Michael Rasolonjatovo. L'or de l'épreuve a été remporté par le Sud-Africain Eric Kotze (26»51). Le record olympique des jeunes est de 24 secondes. Il avait également terminé 10e au classement général de l'épreuve du 50 m papillon (25»62) et 14e au 100 m papillon (58»06), une nouvelle meilleure performance des U17.

« J'ai pu actualiser le record même si j'ai échoué aux portes de la finale. Beaucoup reste à améliorer. Mon meilleur temps a été auparavant de 27»7 », a confié Tendry après sa dernière course.

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La porte-drapeau malgache, Océane Rakotonanahary, a fini elle aussi 4e de sa série et onzième au classement général sur trente-quatre engagées au 50 m brasse. L'expatriée de Dubaï a bouclé l'épreuve en 34»65. La Japonaise championne et médaillée olympique, Mana Ishikawa, l'a emporté avec un chrono de 32»17. Océane a occupé la 13e place au 100 m brasse (1'17»47) et la 34e au 100 m nage libre (1'02»02). « J'ai beaucoup appris de mes courses et je devrais les appliquer à l'avenir », reconnaît pour sa part Océane.

« Le niveau est très élevé. Toutes les grandes nations de la natation ont été représentées, celles des États-Unis, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. La chaleur a été aussi insupportable et a impacté la préparation et la récupération», explique le directeur technique national, Vony Andriamanantena.