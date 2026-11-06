Madagascar: Musique - BSKMG célèbre dix ans de musique alternative

Le collectif culturel donne rendez-vous au public à Imaitsoanala, à Ambohimangakely, pour une journée de concerts et de DJ sets sur quatre scènes.

Dix ans de découvertes musicales, de liberté artistique et de promotion des scènes alternatives. Le collectif culturel BSKMG célèbre cet anniversaire ce samedi au domaine Imaitsoanala, à Ambohimangakely, sur la RN2. Dès 12 heures, concerts live et DJ sets se succéderont dans un événement qui entend mettre en lumière la diversité des courants musicaux défendus par la structure depuis sa création en 2016.

Quatre espaces accueilleront les prestations : Open Air, Skeud, Chapiteau et Onirique. Chaque scène proposera une ambiance et un parcours musical distincts. Parmi les artistes et formations annoncés figurent Diojay en hip-hop old-school, Drwina en afro-funk, Maddy Roots x Eka Zaho pour une session reggae en boucle, Maitso Lio en roots reggae et Marco Klarck en indie-pop. Natural Hi-fi proposera une session vinyle, tandis que Nipraa présentera un univers ambient et DT live.

Une décennie de scènes alternatives

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La programmation réunira également RS. en DJ set et turntablism, Vavaranjo en trip-hop, Savage Entertainment en rock et drum and bass, Ro Bass/DnB LF x Bradih en fusion électronique, ainsi que Yelda en trance et psytrance. D'autres artistes sont encore attendus. Un espace de camping permettra au public de prolonger l'expérience sur place. Les organisateurs prévoient d'accueillir entre six cents et mille personnes.

Fondé à Antananarivo, BSKMG est un collectif culturel et une structure de production inspirés de l'esprit « buskers », qui défend la liberté de créer et de s'exprimer partout et pour tous. Depuis ses débuts, il accompagne les musiques alternatives et contribue particulièrement à la promotion de la musique électronique locale.

Des bars-lounges de la capitale aux espaces culturels de sa périphérie, le collectif a progressivement investi différents lieux de diffusion et de rencontre, notamment l'Alliance française d'Antananarivo, le Sekoly 4FA à Alasora et Antsahamanitra.

Son parcours a été marqué par plusieurs rendez-vous rassembleurs. En 2025, Indie Indri, consacré aux musiques indépendantes et alternatives, et Koba Libre, dédié aux musiques électroniques, ont réuni près de mille personnes. En avril 2026, le concert de Babai Lugu et Alala Katsa Katsa, organisé à Antsahamanitra en collaboration avec Studio Vauban, a attiré près de deux mille spectateurs, devenant le plus grand événement du collectif à ce jour.

Avec cette célébration, BSKMG entend ainsi marquer une décennie d'engagement en faveur de la création indépendante et de la diversité musicale, tout en poursuivant son travail de valorisation des artistes et des scènes alternatives malgaches.