Madagascar: Tennis/Masters M50 - Rija Rajaobelina dans le Top 35

Une progression récompensée par deux titres consécutifs. Après deux semaines particulièrement riches en émotions et en compétition intense, Rija Rajaobelina fait son entrée à la 35e place mondiale du classement ITF Masters M50, officialisée mardi matin. Une performance qui confirme sa bonne dynamique sur le circuit international.

Le capitaine de l'équipe nationale masculine de la Coupe Davis, Rija Rajaobelina, a particulièrement brillé. Il a remporté le tournoi de Budapest, la semaine précédente, avant de récidiver à Gandia, en Espagne, où il s'est adjugé le titre de l'ITF Masters Tour 700. Deux victoires successives qui lui ont permis de franchir un nouveau palier et d'intégrer le cercle des 50 meilleurs joueurs mondiaux de sa catégorie, en se hissant directement au 35e rang. Ces résultats récompensent la régularité de ses efforts et donnent une nouvelle dimension à son parcours.

Cette double victoire témoigne également de sa capacité à rivaliser avec les meilleurs joueurs internationaux de sa catégorie. Elle le rapproche progressivement de son principal objectif : intégrer le Top 10 mondial.

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Au-delà de cette performance, le joueur accueille cette progression avec reconnaissance et entend poursuivre son parcours avec la même passion, tout en restant fidèle aux valeurs qui l'animent depuis ses débuts. Désormais 35e mondial, Rija Rajaobelina franchit une nouvelle étape dans sa carrière, sans perdre de vue ses ambitions.