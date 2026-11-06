Madagascar: Vendredi Joli - La capitale accueille plusieurs rendez-vous festifs

Le vendredi soir s'annonce animé dans la capitale. Pour ce nouveau « Vendredi Joli », les mélomanes auront l'embarras du choix entre concerts, spectacles et rendez-vous musicaux aux couleurs variées. Dès 20 h, Samoëla donne rendez-vous à son public au VIP Zone Food Court Barea pour un spectacle placé sous le signe de la musique et du partage.

Autre temps fort de la soirée, Monica Njava célébrera ses 50 ans de carrière. Surnommée la « voix de Madagascar » ou encore la diva nationale, la chanteuse emblématique marquera cet anniversaire à La City Ivandry, à partir de 20h 30. Pour l'occasion, elle partagera la scène avec Fanja Andriamanantena, Njakatiana et son guitariste Joël Rabesolo.

Du côté de la Teinturerie Ampasanimalo, Nial To présentera son univers Pop Soul Fusion à partir de 20 h. Un registre musical qui associe mélodies chaleureuses, expression vocale affirmée et sonorités empreintes d'émotion.

Les amateurs de musique acoustique pourront, quant à eux, retrouver D Lain au Sakamanga Ampasamadinika dès 19 h. Pour ce Zoma Masikita, l'artiste proposera un live acoustique nourri d'influences urbaines modernes et de rythmes traditionnels africains et malgaches.

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Enfin, le Zoma Spotlight réunira trois formations aux univers distincts dès 19 h. Ithuriel explorera l'Alt Pop, Highomellow apportera ses couleurs Pop Funk, tandis que Tsilavina Rakoto fera découvrir son répertoire Folk Blues. Au programme : Live Room en concert, suivi de « Meet the Artist & Chill » pour prolonger la soirée en after-party à la Cité des cultures Antaninarenina.