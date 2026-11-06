Madagascar: Spectacle - Bamby annonce de nombreux projets

Arrivée hier à Antananarivo pour Mada Fiesta, la chanteuse entend faire de sa venue une occasion de rencontres et de collaborations entre les scènes musicales de Madagascar et de l'international.

Des rencontres artistiques qui pourraient franchir les frontières. Arrivée hier à l'aéroport international d'Ivato, la chanteuse Bamby affiche son enthousiasme à l'idée de découvrir le public malgache et de partager son expérience avec les artistes locaux. Au-delà de sa participation à Mada Fiesta Party One, prévue à la tribune Barea Mahamasina, l'artiste souhaite ouvrir la voie à de nouvelles collaborations entre Madagascar et les autres territoires de l'océan Indien.

Pour la suite, Bamby annonce déjà plusieurs perspectives, dont un deuxième album attendu en 2027 et une collaboration avec Basta Lion. Autant de projets qui témoignent de ses ambitions et de son envie de multiplier les rencontres musicales.

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« Madagascar est un pays où il y a beaucoup d'amour et de belles choses. Il ne s'agit pas seulement de faire venir des artistes étrangers ici, mais aussi de permettre aux artistes malgaches de partir de l'autre côté de l'océan », souligne-t-elle. Une démarche fondée sur l'échange culturel, le développement artistique et la collaboration entre les pays. Cette ouverture pourrait notamment donner naissance à de nouveaux projets musicaux réunissant Bamby et des talents malgaches.

Bamby ne cache pas sa satisfaction de pouvoir enfin fouler le sol malgache. « Cela fait un moment que je voulais venir à Madagascar et je suis contente que cela se réalise enfin », confie-t-elle. Elle promet un spectacle à la hauteur des attentes : « Comme d'habitude, ce sera le feu. Le public peut s'attendre à un show génial. »

Cette venue intervient à une étape importante de son parcours. Parmi les moments qui ont le plus marqué sa carrière, elle cite notamment la création de son propre label, qui lui a permis de s'affirmer davantage en tant qu'artiste. Sa signature avec Universal pour la production, ainsi que la réalisation de ses propres concerts en 2026, figurent également parmi ses avancées majeures. Elle revendique un univers artistique solaire et jovial, à l'image de son énergie sur scène.

Une scène partagée

À l'origine de cette invitation, Neïman explique le choix de la chanteuse, considérée comme une figure incontournable de la scène dancehall. « Bamby est la numéro un de la scène dancehall. Nous avons voulu l'amener à Madagascar, car beaucoup de personnes souhaitent la découvrir ici », précise-t-il. Son featuring avec Basta Lion a également contribué à susciter l'intérêt autour de sa venue. La chanteuse est arrivée accompagnée de son DJ.

Cette volonté d'ouverture rejoint celle des organisateurs de Mada Fiesta Party One, dont la première édition se tiendra cet après-midi à partir de 16 heures, à la tribune Barea Mahamasina. Quatre artistes internationaux Bamby, Neïman, Taija et Karaba partageront l'affiche avec des talents malgaches : Wawa, Big MJ, Mad Max, Rimka, Rijade, Agrad, Wada & Youngs, Anatal, Ckycky et Muamar. Les DJ Natoo et Cyemci assureront l'animation musicale, tandis que Barhone et Florent Pagny présenteront l'événement.

Destiné principalement au jeune public, le rendez-vous accordera une place importante au dancehall. Pour Irina Tsimijaly, responsable de la communication de Mada Fiesta, cette première édition constitue « une première pierre » dans l'ambition d'installer durablement Madagascar sur la carte des grands événements musicaux de l'océan Indien. Les organisateurs souhaitent pérenniser le concept, favoriser la visibilité des artistes locaux à l'étranger et contribuer à la professionnalisation du secteur événementiel, notamment dans les domaines technique, logistique et de la communication.