Madagascar: Alakamisy Fenoarivo - Un garçon de 7 ans meurt noyé dans l'Anony

6 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Un garçonnet de 7 ans a perdu la vie, hier après-midi, dans les eaux de la rivière Anony, à Ambohimasina, dans la commune d'Alakamisy Fenoarivo. Parti se baigner avec deux autres enfants, il s'est aventuré dans une zone profonde avant de se noyer.

Selon les premières constatations de la Gendarmerie locale, les trois garçons, sensiblement du même âge, s'étaient rendus en cachette à la rivière pour jouer et se baigner. Ils avaient choisi un endroit peu fréquenté, où peu de personnes venaient habituellement laver leur linge.

« En voyant leur camarade couler, les deux autres garçons ont couru au village pour appeler leurs parents. Il était environ 13 heures. Des adultes ont alors tenté de plonger pour le rechercher. Les sapeurs-pompiers ont également été sollicités pour prêter main-forte. Après quelques minutes de recherches sous l'eau, le garçonnet a été retrouvé à une quinzaine de mètres de l'endroit où il avait sombré», rapportent les gendarmes d'Alakamisy.

Repêché vers 15h 30, l'enfant a été transporté d'urgence au CSB II. Malgré les efforts déployés par le personnel soignant pour le réanimer, il a succombé. Sa dépouille a ensuite été remise à ses parents.

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