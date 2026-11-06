Madagascar: Marovoay - Deux suspects trouvent la mort lors de leur transfert

6 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Deux hommes soupçonnés d'avoir violé un garçon de 5 ans, qui a succombé à ses blessures, ont été tués par balle dimanche matin à Ankazomborona, dans le district de Marovoay. Selon les informations rapportées, ils auraient tenté de s'enfuir et opposé une résistance lors de leur transfert vers la gendarmerie. L'un des suspects était âgé d'environ 15 ans et l'autre de 30 ans.

Les deux individus avaient été arrêtés dans leur cachette, au lendemain des faits. Le viol présumé s'est produit samedi vers 19 heures dans la commune rurale d'Ankazomborona. Aussitôt alertées, les Forces de l'ordre locales ont lancé des recherches pour retrouver les auteurs présumés. Les renseignements recueillis sur le terrain ont rapidement permis d'identifier les deux suspects.

Alors qu'ils étaient conduits auprès des gendarmes d'Ankazomborona, chargés de l'enquête, un incident s'est produit en cours de route. Selon les informations reçues, la moto qui les transportait est tombée, entraînant leur chute. Les deux hommes auraient alors opposé une résistance et tenté de prendre la fuite.

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