Madagascar: Mahajanga - Les sapeurs-pompiers s'exercent dans la maîtrise des feux de brousse

L'Amicale des sapeurs-pompiers (ASP) de Hochfelden, en France, mène des missions de coopération décentralisée et de formation de longue date, depuis plus de 20 ans, auprès de la commune urbaine de Mahajanga. Leur dernière mission dans la cité des Fleurs remonte à 2023.

Une délégation de l'association des sapeurs-pompiers de Hochfelden, conduite par Philippe Dettling, maire de Hochfelden, vient de débarquer à Mahajanga depuis le début de la semaine, après quelques années d'absence. La mission s'inscrit dans le cadre de l'action d'aide humanitaire en faveur des sapeurs-pompiers de Madagascar. Des partages d'expériences, mais également un octroi d'équipements pour les sapeurs-pompiers, sont prévus.

Des exercices pratiques sur la maîtrise des feux de brousse et le transport sanitaire des malades vers l'hôpital seront organisés la semaine prochaine entre les visiteurs de Hochfelden et les sapeurs-pompiers de la région Boeny et de la commune urbaine de Mahajanga.

Aventure humaine

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« Cette mission à Mahajanga est placée sous le signe du partage, de la solidarité et de la transmission des savoir-faire. Au-delà de l'aspect technique, cette mission est avant tout une belle aventure humaine. Elle permet de renforcer les liens entre pompiers, de transmettre des connaissances et de contribuer concrètement à l'amélioration des moyens d'intervention de nos collègues malgaches. Cette démarche s'inscrit également dans une volonté de faire découvrir et de valoriser cette coopération auprès des représentants des institutions et des collectivités », a soutenu le maire de Hochfelden, chef de la délégation, lors de la visite de courtoisie auprès du chef de région Boeny, mardi, au bloc administratif à Ampisikina.

Des travaux de réparation et de remise en état mécanique des véhicules et du matériel, des temps de formation et d'échanges techniques, ainsi que des manoeuvres opérationnelles permettant de partager des expériences, des méthodes de travail et des compétences professionnelles seront également au programme de cette action.

Adakalo Nasolo, chef de la région Boeny, s'est réjoui de la venue de cette délégation.

« La région reste pleinement disposée à collaborer pour renforcer les compétences et l'expérience des sapeurs-pompiers. De telles formations sont d'une importance cruciale. Nous souhaitons leur pérennisation. Leur présence souligne l'importance de l'engagement collectif et de la solidarité entre les territoires, au-delà des frontières », a souligné le chef de région.