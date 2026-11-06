Afrique: JOJ Dakar 2026 - « Jeunes des 2 Rives » à la découverte du Soleil

En marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, une quarantaine de jeunes et d'éducateurs venus du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie et de la France participent au programme « Jeunes des 2 Rives ». Une délégation a été reçue, ce jeudi, dans les locaux de la SSPP Le Soleil.

Portée notamment par Solidarité Laïque, cette initiative vise à promouvoir l'engagement citoyen, le dialogue interculturel et les échanges entre jeunes. Du 1er au 7 novembre, les participants prennent part à des ateliers d'éloquence, de théâtre, de slam, de graffiti, d'animation socioculturelle et d'éducation aux médias. Ce dernier volet leur permet de s'initier aux techniques journalistiques à travers la réalisation de reportages, d'interviews, de portraits et de vlogs. « L'idée, c'est qu'ils utilisent les outils des médias pour faire connaître leurs projets », explique Samba Doucouré, responsable de l'éducation aux médias à Solidarité Laïque. Les productions seront présentées au Labis, laboratoire d'innovation sociale porté par l'organisation.

L'impact social comme boussole

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Recevant la délégation, le directeur général du Soleil, Lamine Niang, a salué l'engagement de ces jeunes et leur volonté d'agir dans leurs communautés. Il a insisté sur le partage des valeurs au-delà des différences culturelles et linguistiques. « Ce qui nous importe le plus, c'est : est-ce qu'on partage des valeurs ? », a-t-il souligné. Évoquant son expérience d'accompagnement de jeunes à travers des initiatives sportives et éducatives, il les a invités à privilégier l'impact social, la persévérance et la patience. Il a également présenté les mutations éditoriales et numériques du quotidien national.

Auparavant, les visiteurs ont découvert plusieurs services du journal, notamment la rédaction, la rédaction web, la direction artistique, le service approvisionnement, la direction commerciale, la documentation et l'imprimerie, avant d'échanger avec leurs responsables. À travers cette rencontre et les différentes activités prévues, « Jeunes des 2 Rives » entend faire de la diversité une richesse et de l'engagement collectif un moteur de transformation sociale.