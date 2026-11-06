Congo-Kinshasa: Pénuries d'eau dans plusieurs communes de Kinshasa - La REGIDESO évoque les effets des pluies et des pannes

À Kinshasa, l'approvisionnement en eau potable reste perturbé dans plusieurs communes. Des habitants de Mont-Ngafula, Ngaliema, Masina et d'autres quartiers dénoncent des interruptions qui durent parfois plusieurs semaines. La REGIDESO explique ces difficultés par les fortes pluies enregistrées ces dernières semaines, mais aussi par des contraintes techniques affectant ses installations.

Selon René Descartes Toko, directeur de la distribution de la REGIDESO à Kinshasa-Ouest, les précipitations ont un impact direct sur le fonctionnement des stations de traitement.

Les eaux de ruissellement transportent d'importantes quantités de sable, de boue et de déchets vers les cours d'eau utilisés pour la production d'eau potable. Cette situation ralentit les opérations de traitement et retarde l'alimentation des réservoirs destinés à la distribution.

À ces contraintes climatiques s'ajoutent des pannes touchant certaines installations électriques et les systèmes de pompage, réduisant ainsi la capacité de production de l'entreprise.

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Des travaux en cours

La REGIDESO assure poursuivre des travaux de réparation afin d'améliorer progressivement la desserte dans les zones les plus affectées.

L'entreprise publique appelle également les abonnés à régulariser le paiement de leurs factures, estimant que ces recettes sont indispensables pour financer la maintenance des infrastructures et renforcer les capacités de production.

Malgré ces explications, de nombreux habitants continuent de faire face à des difficultés d'accès à l'eau potable, une situation qui affecte leur quotidien et suscite des attentes quant à une amélioration durable du service.