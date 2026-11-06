Congo-Kinshasa: Ouganda - Tensions entre les riverains de la réserve de Sarambwe et du parc de Bwindi

Des tensions continuent d'opposer les communautés riveraines de la réserve naturelle de Sarambwe, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), à celles vivant autour du parc national impénétrable de Bwindi, en Ouganda. Un acteur local de la société civile a rapporté, jeudi 5 novembre, que plusieurs pisteurs communautaires de Sarambwe ont été violemment agressés lundi par des présumés écogardes ougandais.

D'après Muhindo Kibunga Elias, activiste environnemental à Rutshuru, cet incident s'inscrit dans le prolongement d'un différend qui remonte au mois d'avril dernier.

Selon ses explications, le conflit a éclaté lorsque des pisteurs de la réserve naturelle de Sarambwe avaient intercepté une trentaine de chèvres appartenant présumément à des éleveurs ougandais à l'intérieur de l'aire protégée. Les animaux avaient alors été conduits vers un poste de surveillance de la réserve.

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« Tout est parti d'un conflit qui semble exister depuis avril de cette année, lorsque les pisteurs de la réserve naturelle de Sarambwe, dans l'exercice de leurs fonctions, avaient intercepté une trentaine de chèvres qui appartiendraient à des Ougandais. Ils avaient ramené ces chèvres à leur poste de service. Jusqu'à présent, les propriétaires ougandais veulent savoir ce qu'il est advenu de leurs bêtes. Malheureusement, les gestionnaires de la réserve naturelle de Sarambwe du côté congolais n'ont jamais communiqué d'informations précises sur leur sort », explique-t-il.

Pour cet activiste, l'absence d'explications claires de la part des gestionnaires de la réserve contribue à alimenter les tensions entre les deux communautés.

« La situation semble aujourd'hui dégénérer malgré les alertes que nous lançons régulièrement. Les gestionnaires de la réserve naturelle de Sarambwe font la sourde oreille. Nous craignons que cette situation ne dégénère davantage alors que nous ne voulons pas assister à des événements sanglants », avertit Muhindo Kibunga Elias.

Face à cette situation, il appelle à une intervention rapide des autorités chargées de la conservation de la nature des deux côtés de la frontière. Il exhorte notamment l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) et l'Uganda Wildlife Authority à privilégier une solution concertée afin d'éviter une escalade des tensions.

L'activiste recommande également l'implication de la Collaboration transfrontalière du Grand Virunga (GVTC), qu'il considère comme un cadre approprié pour faciliter le dialogue entre les différentes parties et contribuer à l'apaisement de la situation autour de ces deux aires protégées frontalières.