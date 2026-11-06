Afrique: JOJ Dakar 2026 - Six médailles d'or en jeu ce vendredi, le Sénégal attendu dans plusieurs disciplines

6 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les compétitions des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se poursuivent ce vendredi à Dakar, Saly et Diamniadio, avec l'entrée en lice des épreuves du tir à l'arc et du basketball (format 3x3).

La finale du saut d'obstacles, en sports équestres, la natation et le triathlon sont également au programme de cette sixième journée de compétition.

Six médailles d'or seront en jeu, dont quatre en natation, discipline qui dispute sa dernière journée de compétition dans ces Jeux.

Le triathlon prendra également fin avec l'épreuve individuelle féminine, prévue à Saly (Mbour). Coura Sall, la représentante du Sénégal, sera en lice.

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La finale du saut d'obstacles en sports équestres est prévue pour débuter à 9h. Elle permettra de décerner l'unique médaille d'or des JOJ Dakar 2026 dans cette discipline.

La Sénégalaise Eden Milla Duscia Kazoum sera en lice, tout comme le Marocain Ghali Bougja, l'Égyptien El Yassin El Bassiuony, le Zimbabwéen Terry Angelos, la Sud-Africaine Bo Reed et l'Algérien Younes Mohamed Y. Ferradj.

Le basketball 3x3 fera également son entrée dans la compétition aux JOJ Dakar 2026.

Dans ce cadre, l'équipe masculine du Sénégal, logée dans la poule D, va affronter l'Algérie, à 11h15, et la Lituanie, à partir de 17h15.

Le tir à l'arc va pour sa part entamer la compétition avec les tours de classement.

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