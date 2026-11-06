Sénégal: Les divergences budgétaires entre l'exécutif et le législatif en exergue

Dakar — La livraison de vendredi de la presse quotidienne traite principalement des divergences entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, autour de l'examen du budget 2027, une situation qui contribue à prolonger la crise budgétaire à laquelle le pays se trouve confronté depuis plusieurs mois.

L'examen de la loi de finances initiale 2027 divise l'exécutif et la la majorité parlementaire, le gouvernement accusant le parti Pastef "d'obstruction de la procédure. Ce que rejette ce dernier", écrit Walfquotidien.

Le gouvernement, par la voix du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, "fustige la demande de retrait du projet de loi de finances initiale (LFI) 2027 formulée par le président de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale", souligné à propos le quotidien Le Soleil.

Dans un communiqué rendu public jeudi, Cheikh Diba "explique que le rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 ne justifie pas le retrait du budget de l'année suivante", ajoute la même publication.

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"Clash budgétaire", titre le journal Le Quotidien, selon lequel l'examen de la loi de finances initiale (LFI) 2027 devait débuter ce jeudi 5 novembre à l'Assemblée nationale, mais "l'absence remarquée du gouvernement a provoqué un véritable coup de théâtre politique".

"Ce boycott fait suite à un violent bras de fer institutionnel, marqué par le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 par [la majorité parlementaire] Pastef et une demande de retrait du Budget 2027 jugée abusive par l'exécutif", explique le journal.

Il ajoute : "Entre accusations de 'manoeuvres d'obstruction' et rappels à l'ordre réglementaire, la crise ouverte entre le pouvoir législatif et le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan atteint son paroxysme".

Sud Quotidien fait valoir, de son côté, que le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan "invoque l'autonomie des deux procédures budgétaire [LFR 2026 et LFI 2027] et dénonce une tentative d'obstruction susceptible de compromettre la conduite de la politique économique et financière de l'Etat".

L'Observateur a sollicité des experts pour analyser "les enjeux de cette confrontation". De l'avis de ces derniers, cette situation peut se traduire par des "risques de blocage institutionnel" et des "incertitudes sur les financements extérieurs".

Dans ce contexte, d'autres acteurs s'invitent dans le débat. "La société civile en pompier", peut-on par exemple lire à la une de Sud Quotidien, qui fait observer que le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 "suscite l'inquiétude de plusieurs organisations de la société civile".

Le journal signale que dans un communiqué rendu public, vingt organisations de la société civile ont appelé "le président de la République et celui de l'Assemblée nationale à privilégier le dialogue et la concertation, face aux risques économiques et sociaux liés aux incertitudes budgétaires".

Le quotidien Tribune renchérit : "20 organisations de la société civile exigent un sursaut de responsabilité et appellent au dialogue" entre le gouvernement et l'Assemblée nationale.

Le quotidien L'AS revient pour sa part sur la question des dettes non déclarées qui, selon cette publication, "continue d'alimenter le débat sur la gestion des finances publiques du Sénégal". Le journal, évoquant "les implications juridiques d'une éventuelle annulation de ces engagements", met en garde, citant des experts, "contre les risques d'une telle option [...]".

Il laisse entendre qu'elle se traduirait par des "contentieux judiciaires", une "rupture de financement", la "fragilisation de la stabilité financière" du pays et une "perte de crédibilité de l'Etat".