Sénégal: Cercle V, une nouvelle plateforme culturelle pour un urbanisme inclusif

Dakar — Une nouvelle plateforme culturelle dénommée Cercle V a été porté sur les fonts baptismaux, jeudi, Dakar, avec l'ambition de contribuer à une réflexion continue et inclusive sur l'urbanisme au Sénégal, en veillant à la prise en compte des besoins et des perspectives de toutes les composantes de la société.

"Il faut que les besoins de tout un chacun soient pris en compte dans la construction de la ville", a déclaré son promoteur, Abdoul Kane, par ailleurs directeur du projet "Ville Verte", au terme d'un panel tenu à l'occasion du lancement officiel de ladite plateforme.

"Avec Cercle V, nous engageons une réflexion continue et entendons explorer d'autres thématiques afin de prendre en compte toutes les perspectives, au bénéfice non seulement de la ville verte, mais également de l'ensemble du secteur de l'urbanisme au Sénégal", a dit M. Kane.

Selon lui, cette initiative est sous-tendue par l'idée "d'imaginer d'abord le monde avant de construire une nouvelle ville".

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"Et nous sommes là pour imaginer tous ensemble, avec les architectes, les chercheurs, les artistes, un nouveau monde, un monde meilleur pour le Sénégal. Pour construire, il faut être optimiste", a-t-il fait valoir.

Le projet "Ville verte" devra, selon lui, faire partie de toutes les discussions, notamment dans l'urbanisme du futur, dont l'ambition est de susciter "le vivre ensemble" et de "favoriser la prospérité".

Le Cercle V est "une structure de programmation culturelle initiée par +Ville Verte+ et qui fonctionne par chapitres. Les chapitres sont limités", a précisé sa directrice artistique, Aicha Dème.

A l'en croire, chaque chapitre de cette plateforme "se construit avec un grand soin, comme un moment de travail, d'observation et de partage".

"Pour ce premier chapitre, consacré aux formes de cohabitation, j'ai tout de suite pensé à Ndary Lô, qui est l'un des plus grands artistes sénégalais. Il nous a laissé, malgré son départ prématuré, une oeuvre exceptionnelle", notamment ses "figures travaillées dans le fer [et qui] posent une question au coeur de notre thème", explique-t-elle.

"Ndary Lô a inventé son univers artistique dans les années 1990, dans un contexte marqué par les politiques d'ajustement structurel et leurs conséquences. À cette période, Dakar connaît une croissance démographique exceptionnelle, alimentée notamment par un important exode rural", a relevé, de son côté, l'artiste plasticien sénégalais Cheikh Ndiaye.

Il a fait observer que dans ce contexte Ndary Lô a fait le choix de représenter des figures humaines en fer, se disant intéressé, à titre personnel, par l'idée de l'anthropologie dans l'espace, une problématique qui inspire son travail.