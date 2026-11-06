Sénégal: Intelligence artificielle - Un consultant invite les étudiants à contribuer à la construction d'une IA souveraine

Dakar — Le Sénégal doit développer une intelligence artificielle (IA) fondée sur ses propres données, ses langues et ses réalités socio-économiques, afin de tirer pleinement profit de cette technologie, a soutenu le président-directeur général de Performances Group, Victor Gorom Ndiaye.

"Nous avons besoin d'une IA qui ne contient pas seulement les données des autres, mais aussi nos données, nos langues, notre registre foncier, notre cadastre, nos savoirs agricoles et artisanaux", a-t-il déclaré lors de la leçon inaugurale de la rentrée des masters du Groupe Institut africain de management (IAM), jeudi, à Dakar.

Intervenant sur le thème "De l'intelligence artificielle à l'intelligence souveraine : quel leadership pour le Sénégal 2050 ?", le consultant en management stratégique a invité les étudiants à se préparer à devenir des gardiens des données, des bâtisseurs de modèles adaptés aux réalités locales et des arbitres capables de prendre les décisions les plus indiquées.

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Selon lui, le rôle de gardien consiste à collecter et à protéger les données nationales, tandis que celui de bâtisseur revient à concevoir des modèles d'intelligence artificielle répondant aux besoins des populations et tenant compte les spécificités du pays.

Il a notamment relevé que les modèles actuellement utilisés sont largement conçus et entraînés à partir de données étrangères, ce qui peut limiter leur pertinence face à certaines réalités sénégalaises, notamment dans les domaines de l'agriculture, du financement et de la santé.

À titre d'exemple, Victor Ndiaye a expliqué qu'un outil IA conçu à partir de références bancaires classiques pourrait difficilement évaluer les besoins d'un petit producteur du bassin arachidier, dont les activités reposent parfois sur le foncier coutumier, la tontine, le microcrédit ou le paiement mobile.

Le troisième rôle, celui d'arbitre, consiste à conserver la capacité humaine de juger, de décider et d'orienter l'utilisation de ces outils, étant entendu que l'intelligence artificielle doit ainsi renforcer les capacités humaines plutôt que se substituer à elles.

Il a estimé que la maîtrise de ces trois fonctions permettra au Sénégal de transformer une révolution technologique conçue ailleurs en une source de richesse et de développement local.

"Si vous n'y arrivez pas, vous serez certainement la génération la plus connectée, mais peut-être aussi la plus pauvre de l'histoire", a-t-il averti, mettant en garde contre le risque de confier l'agriculture, la santé et la culture nationales à des systèmes d'intelligence artificielle qui ne répondent pas aux intérêts du pays.