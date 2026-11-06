Sénégal: Kaffrine - Les élèves sensibilisés au bon usage des réseaux sociaux

Kaffrine, 6 nov (APS) - La coordonnatrice de la Cellule genre et équité du ministère de l'Éducation nationale, Anna Sow, a invité les élèves à faire un usage responsable des réseaux sociaux et à se prémunir des "manipulations de personnes mal intentionnées".

Elle s'exprimait jeudi à Kaffrine (centre), en marge du Forum régional consacré à la campagne nationale de sensibilisation contre toutes les formes de violences à l'égard des filles et des garçons en milieu scolaire.

La rencontre a réuni plusieurs acteurs du système éducatif, notamment l'Inspecteur d'académie (IA) de Kaffrine, Mamadou Niang, le vice-président du Conseil départemental, Daouda Wilane, des élèves, des autorités sanitaires, des partenaires sociaux, ainsi que des éléments des forces de défense et de sécurité.

Selon Mme Sow, les élèves doivent apprendre à se protéger contre les différentes formes de violences, notamment celles qui se développent en ligne.

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Elle les a également exhortés à prendre exemple sur des adultes responsables, capables de leur transmettre des valeurs et de les guider.

De son côté, l'IA de Kaffrine, Mamadou Niang, a insisté sur la responsabilité collective dans la protection des enfants.

Il a alerté sur les risques liés aux réseaux sociaux, qui peuvent devenir des espaces de harcèlement, d'intimidation et de manipulation, tout en invitant les élèves à promouvoir le respect, la solidarité et la tolérance.

Plusieurs thématiques relatives aux violences en milieu scolaire ont été abordées au cours de panels auxquels ont pris part de nombreux élèves.