Sénégal: Kaffrine - Les élèves sensibilisés au bon usage des réseaux sociaux

6 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine, 6 nov (APS) - La coordonnatrice de la Cellule genre et équité du ministère de l'Éducation nationale, Anna Sow, a invité les élèves à faire un usage responsable des réseaux sociaux et à se prémunir des "manipulations de personnes mal intentionnées".

Elle s'exprimait jeudi à Kaffrine (centre), en marge du Forum régional consacré à la campagne nationale de sensibilisation contre toutes les formes de violences à l'égard des filles et des garçons en milieu scolaire.

La rencontre a réuni plusieurs acteurs du système éducatif, notamment l'Inspecteur d'académie (IA) de Kaffrine, Mamadou Niang, le vice-président du Conseil départemental, Daouda Wilane, des élèves, des autorités sanitaires, des partenaires sociaux, ainsi que des éléments des forces de défense et de sécurité.

Selon Mme Sow, les élèves doivent apprendre à se protéger contre les différentes formes de violences, notamment celles qui se développent en ligne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle les a également exhortés à prendre exemple sur des adultes responsables, capables de leur transmettre des valeurs et de les guider.

De son côté, l'IA de Kaffrine, Mamadou Niang, a insisté sur la responsabilité collective dans la protection des enfants.

Il a alerté sur les risques liés aux réseaux sociaux, qui peuvent devenir des espaces de harcèlement, d'intimidation et de manipulation, tout en invitant les élèves à promouvoir le respect, la solidarité et la tolérance.

Plusieurs thématiques relatives aux violences en milieu scolaire ont été abordées au cours de panels auxquels ont pris part de nombreux élèves.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.