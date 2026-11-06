Sénégal: Louga - Le CNDN veut renforcer le rôle des collectivités territoriales pour lutter contre la malnutrition

Louga — Le Conseil national de développement de la nutrition (CNDN) entend renforcer l'implication des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre des politiques nutritionnelles, notamment dans le pilotage des interventions au niveau local, a indiqué Aliou Badara Fall, responsable du bureau régional de l'institution pour les régions de Thiès, Diourbel et Louga.

"La responsabilisation des collectivités territoriales répond également aux contraintes actuelles de financement du développement, marquées par une raréfaction des ressources et la nécessité de mobiliser davantage de financements endogènes", a-t-il dit.

S'exprimant en marge d'un Comité régional de développement (CRD) consacré à la nutrition, jeudi, à Louga, il a souligné que cette orientation s'inscrit dans la nouvelle stratégie du CNDN, qui accorde une place centrale aux collectivités territoriales dans la conduite des programmes de nutrition.

"La collectivité territoriale se positionne comme un acteur de proximité qui permet de piloter et de mettre en oeuvre les projets de nutrition", a expliqué M. Fall.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également insisté sur la nécessité de mieux identifier les insuffisances nutritionnelles des populations, afin d'adapter les interventions aux réalités de chaque collectivité territoriale.

La rencontre a notamment permis de partager avec les membres du comité du Plan stratégique multisectoriel de nutrition 2024-2028, ainsi que les différentes interventions menées par le CNDN et ses partenaires dans la région de Louga.

Parmi ces interventions figure le projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle destiné aux "daaras", mis en oeuvre dans le département de Louga, notamment dans la collectivité territoriale de Koki, ainsi que les projets EPIC exécutés avec l'appui de FHI 360, une organisation internationale à but non lucratif dédiée au développement humain et à l'amélioration durable des conditions de vie à travers le monde.

Le Plan stratégique multisectoriel de nutrition 2024-2028 repose sur six axes stratégiques et huit objectifs, a précisé le responsable régional du CNDN.

Ces axes portent notamment sur la prise en charge de la malnutrition aiguë, la lutte contre les carences en micronutriments, ainsi que la prévention du surpoids et de l'obésité.

M. Fall a reconnu que le retrait de certains projets en 2024, comme ceux financés par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), avait créé un déficit dans la mobilisation des ressources destinées aux interventions nutritionnelles.

Il a toutefois assuré que l'État du Sénégal va poursuivre ses efforts pour assurer la continuité des programmes, notamment à travers une nouvelle stratégie de financement en cours d'élaboration par le CNDN.

Cette stratégie mise particulièrement sur le financement endogène et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), présentés comme des leviers permettant de diversifier les sources de financement.

À titre d'exemple, il a cité le projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle mis en oeuvre dans la région de Louga, entièrement financé grâce à la contribution d'entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociétale.

"L'État contribue au financement de la nutrition, mais trouve également des moyens pour mobiliser des ressources", a-t-il souligné, estimant que cette démarche devrait permettre de poursuivre les interventions en faveur des populations vulnérables, malgré un contexte financier difficile.