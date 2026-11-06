Sénégal: Kédougou - Plus de 623 millions de francs mobilisés pour financer les activités d'une PME

Kédougou, 05 nov APS) - La Plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora (PLASEPRI 2) a remis, jeudi, un financement global de 623 847 350 francs CFA au profit de la mutuelle d'épargne et de crédit (MEC) Dynamics de Kédougou, a constaté l'APS.

Cette enveloppe vise à améliorer les revenus et les conditions de vie des membres, tout en contribuant à la lutte contre la migration irrégulière, a annoncé jeudi, Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire.

"Cette mission porte sur le suivi et l'assurance qualité de trois opérations de refinancement accordées à la MEC Dynamics de Kédougou par la PLASEPRI, pour un montant total de 623 847 350 francs CFA", a-t-il déclaré.

Le ministre s'exprimait lors de la cérémonie symbolique de remise de chèque et d'attestations aux promoteurs de la MEC Dynamics bénéficiaires de la formation en éducation financière.

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La gouverneure de la région de Kédougou Mariama Traoré, le préfet du département de Kédougou El Hadj Malick Sémou Diouf, ainsi que des chefs de services techniques concernés, promoteurs et des responsables de la Mec, ont pris part à la cérémonie.

"Au-delà des ressources, la PLASEPRI a renforcé les capacités de 49 participants, bénéficiaires des financements de la MEC Dynamics de Kédougou en éducation financière. Cette formation vise à améliorer leurs compétences en matière de gestion financière, de planification des dépenses, de maîtrise de la trésorerie et de gestion de l'endettement", a fait savoir M. Dione.

Le financement de PLASPRI à la MEC Dynamics de Kédougou s'est fait en trois tranche : plus 198 millions de francs CFA au profit de 19 promoteurs, 153 millions de francs CFA pour financer 16 promoteurs et plus de 272 millions de francs CFA destinés à 32 promoteurs, les deux cent soixante-douze millions quatre cent mille francs CFA, au profit de 32 promoteurs, a-t-il précisé.

Selon le ministre, "ces financements ont permis de renforcer les capacités d'intervention de la mutuelle et de faciliter l'accès des entrepreneurs locaux à des ressources adaptées au développement de leurs activités productives en termes d'impact".

Ces financements ont contribué aussi à l'amélioration des revenus et des conditions de vie des membres et la lutte contre la migration irrégulière ainsi que la prise en charge des besoins d'éducation des enfants, en particulier le maintien des filles à l'école, a ajouté Alioune Dione.

La PLASEPRI met à la disposition de ses partenaires des ressources à des conditions préférentielles et sur de longues durées, a-t-il souligné

"La MEC Dynamics applique un taux de 8 % sur la ligne PLASEPRI destinée au financement de projets d'investissement. Ces refinancements ont en outre contribué à la relance de la MEC Dynamics, qui traversait des difficultés", a-t-il précisé.

M. Dione a invité les bénéficiaires à mettre en pratique les connaissances acquises, afin de consolider la viabilité de leurs entreprises et de favoriser la pérennisation des emplois créés qui vont servir des générations futures.

Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire a visité la Mutuelle d'épargne et de crédit (Mec) Dynamics de Kédougou, un atelier de couture appartenant à Alla Badara Sall, une ferme agricole à Fadiga et un poulailler au village de Samécouta.