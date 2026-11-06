Sénégal: Mbour - TDS-SA distribue 100 décodeurs TNT aux populations de Popenguine, un nouveau pylône annoncé

Mbour — La Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) a distribué 100 décodeurs de télévision numérique terrestre (TNT) aux populations de Popenguine (Mbour), dans le cadre d'une initiative visant à renforcer l'accès à l'information dans le contexte des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), a-t-on appris de sa directrice générale, Aminata Sarr Ndiaye.

"Nous en sommes à 100 décodeurs. Nous aurions aimé en distribuer davantage, mais nous allons continuer à accompagner cet effort de l'État afin de toucher le plus grand nombre de personnes possible", a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de distribution organisée, jeudi, à Popenguine.

"Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour améliorer la réception des chaînes de télévision sénégalaises, particulièrement dans le contexte des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ)", a expliqué Aminata Sarr Ndiaye.

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L'opération de dépose de pylônes survenue à Thiès a considérablement réduit le rayon de couverture du signal télévisuel, justifiant ainsi la distribution de décodeurs aux populations, a-t-elle indiqué, rappelant que TDS-SA est l'opérateur national chargé exclusivement de "la collecte, du transport et de la diffusion des signaux des chaînes de télévision sénégalaises".

Aminata Sarr Ndiaye a annoncé l'installation prochaine d'un nouveau pylône pour remédier aux difficultés de réception du signal.

"Un nouveau pylône sera donc [installé]", a-t-elle assuré, affirmant que "l'enveloppe financière mise à la disposition de sa société par l'État a été utilisée à bon escient".

En attendant le rétablissement de meilleures conditions de réception, les décodeurs distribués constituent, selon elle, une solution pour pallier la dégradation du signal, liée notamment à la vétusté des infrastructures.

Le père Étienne Jean-Marie Kourouma, curé de la paroisse Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, a salué "une initiative qui prend en compte les populations vivant dans les zones rurales".

"Il me semble important que l'État ait pensé à s'investir également en faveur des populations qui vivent en dehors des centres urbains, notamment dans les zones rurales", a-t-il souligné.

Il a estimé que cette initiative permet aux communautés d'accéder aux moyens de communication et à l'information, afin de mieux connaître les réalités du Sénégal et du monde.

"Nous remercions sincèrement l'État du Sénégal pour cette attention et cette disponibilité à vouloir rendre service à sa population à travers cette initiative", a-t-il ajouté.