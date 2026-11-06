Maroc: Casablanca abrite un colloque de la Jamhiyatou Ansaarud-Din sur le soufisme, la paix et le dialogue des civilisations, du 6 au 8 novembre

Dakar — Un colloque international sur le soufisme, la paix et le dialogue des civilisations se tient à Casablanca, au Maroc, à partir de ce vendredi, à l'initiative de la section Maroc de la Jamhiyatou Ansaarud-Din, une organisation islamique internationale fondée au milieu des années 1940 par El Hadji Ibrahima Niass (1900-1975), a-t-on appris des organisateurs.

La rencontre, prévue pour se poursuivre jusqu'à dimanche, vise à mettre en exergue les liens historiques, scientifiques et spirituels entre les deux pays, indique un communiqué transmis à l'APS.

Elle porte sur le thème "Diplomatie spirituelle et relations bilatérales : le rôle des États et des chefs religieux dans le renforcement du rapprochement entre le Maroc et le Sénégal".

Les échanges porteront notamment sur la contribution des foyers religieux et des figures du soufisme, particulièrement Cheikh Ibrahim Niass, au rapprochement entre le Maroc et le Sénégal, ainsi que sur le rôle de la diplomatie spirituelle dans la promotion de la paix et de la coopération internationale.

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Le programme prévoit deux panels scientifiques, des séances de dhikr, des hommages à des personnalités religieuses et une exposition documentaire consacrée aux grandes étapes du rapprochement maroco-sénégalais.

Les participants vont également réfléchir à l'élaboration d'une feuille de route visant à renforcer la coopération spirituelle, culturelle et scientifique entre les deux pays, avec une attention particulière accordée à l'implication de la jeunesse et au développement des partenariats Sud-Sud.

La rencontre prendra avec la présentation d'une synthèse des travaux et l'adoption de recommandations, précise le communiqué.