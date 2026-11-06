Sénégal: L'INPG ambitionne de porter le taux de contenu local à plus de 60 %

Saint-Louis — L'Institut national du pétrole et du gaz (INPG) ambitionne de porter le contenu local à un taux de plus de 60 %, a réaffirmé son directeur général.

"Nous voulons quand même amener le Sénégal vers un taux de contenu local à plus de 60 %. C'était ça le but de cette convention : former des ingénieurs et des experts dans ce domaine", a déclaré Fall Mbaye.

Il faisait face à la presse à l'issue de la signature, jeudi à Saint-Louis, d'une convention entre l'INPG et l'Université Gaston-Berger (UGB).

Selon lui, cette initiative ne concerne pas uniquement les formations d'ingénieurs. Elle vise également à intégrer les dimensions juridiques et économiques liées au secteur de l'énergie dans les cursus universitaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous sommes en train de travailler pour voir comment implémenter, dès l'université, ces matières qui sont vraiment spécifiques aux métiers de l'énergie", a-t-il expliqué.

Le directeur général de l'INPG a également exprimé sa volonté de faire du Sénégal un hub de l'expertise énergétique en Afrique, après avoir contribué à positionner le pays comme un pôle de formation dans les métiers du pétrole et du gaz, accueillant des étudiants venus de plusieurs pays du continent.

Dans cette perspective, il souhaite que l'Institut polytechnique de Saint-Louis (IPSL), chargé de la mise en oeuvre de cette convention, réoriente davantage ses formations vers le secteur de l'énergie, notamment les filières pétrolières et gazières.

Fall Mbaye a par ailleurs insisté sur les mutations rapides du secteur énergétique et sur la nécessité d'anticiper ses évolutions à travers la recherche et l'innovation.

Le directeur de l'IPSL, André Faye, estime, pour sa part, que ce partenariat permettra aux étudiants de l'UGB de bénéficier de formations intégrant davantage les enjeux énergétiques.

"Nous avons un certain nombre de projets énergétiques dans la région de Saint-Louis. Donc, l'UGB ne doit pas être en reste et, en tant qu'école d'ingénieurs, l'IPSL [également] ne doit pas être en reste", a-t-il souligné.

Pour André Faye, il s'agit de mieux prendre en compte une problématique encore insuffisamment représentée dans les formations universitaires.

L'accompagnement de l'INPG devrait ainsi permettre à l'Université Gaston-Berger de renforcer la place accordée aux questions énergétiques et gazières dans ses programmes de formation.

Le recteur de l'Université Gaston Berger, le professeur Magatte Ndiaye, a dit toute sa confiance quant au succès attendu de cette convention, se basant sur la qualité des deux institutions chargées de sa mise en oeuvre.