Togo: Campagne agricole - Les engrais sont disponibles en quantité

Les engrais sont disponibles pour la campagne agricole 2026-2027. Selon le ministère de l'Agriculture, plus de 62 000 tonnes sont stockées dans les magasins de la Centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles (CAGIA), dans tout le pays.

Le stock national s'élève exactement à 62 196 tonnes d'engrais minéraux, répartis en deux produits.

Le prix du sac de 50 kg reste fixé à 18 000 Fcfa.

Il est maintenu depuis plusieurs années grâce aux subventions de l'État, qui protège ainsi le pouvoir d'achat des producteurs face à la volatilité des cours mondiaux.