Togo: Connexion directe aux fichiers d'INTERPOL

6 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Un système d'identification biométrique a été mis en service avec le soutien de l'Union européenne, de la Cédéao et d'INTERPOL (196 pays membres).

Les enquêteurs peuvent désormais comparer en quelques secondes les traces relevées sur une scène de crime avec les fichiers existants.

Il s'agit d'un AFIS (Automated Fingerprint Identification System), un système automatisé d'identification des empreintes digitales. Plus de 4 700 fiches sont déjà enregistrées dans la base de données nationale. Celle-ci est conforme aux standards internationaux et peut être consultée avec les bases des pays membres d'INTERPOL.

Les partenaires ont également financé la modernisation des locaux de la Police technique et scientifique de la Police nationale et de la Cellule d'investigation criminelle de la Gendarmerie.

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