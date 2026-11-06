Togo: Décentralisation heureuse

Le projet de budget 2027 prévoit 13,5 milliards de Fcfa pour les collectivités territoriales. L'enveloppe passera par le Fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT).

L'appui du Fonds s'ajoute aux recettes propres des collectivités pour leur permettre d'exercer leurs compétences. Ces ressources peuvent financer des infrastructures, des équipements collectifs, des travaux d'aménagement, l'assainissement ou des services de proximité. L'objectif est de soutenir les politiques locales de développement.

La décentralisation repose sur deux échelons : les communes et les régions. Leur fonctionnement est encadré par la loi du 26 juin 2019 relative à la décentralisation et aux libertés locales.

Le pays compte 117 communes, créées en 2017. Les premières élections municipales ont eu lieu en juin 2019, après plus de trente ans sans scrutin local. Les deuxièmes ont été organisées en juillet 2025. Les 13 communes de la capitale sont regroupées au sein du District autonome du Grand Lomé.

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Le second échelon est celui des cinq régions : Maritime, Plateaux, Centrale, Kara et Savanes. Leurs conseils régionaux ont été élus pour la première fois en avril 2024.

Communes et régions ont des compétences propres, notamment en matière d'aménagement, d'assainissement, d'équipements de proximité et de développement local. Mais leurs recettes restent limitées, d'où le rôle central du FACT.

Ce montant reste pour l'instant une prévision. Il dépend de l'adoption de la loi de finances 2027.