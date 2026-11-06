Sénégal: Matières premières - Les cours du sucre, du coton et des céréales en hausse en août 2026

Les cours des principales matières premières ont enregistré une progression généralisée en août 2026, aussi bien en variation mensuelle qu'en glissement annuel. Le sucre, le coton, le blé, le maïs, le pétrole brut et le riz figurent parmi les produits concernés, selon les données de l'Agence nationale de la statique et de la démographie (Ansd).

Sur un mois, le sucre affiche la plus forte hausse, avec une progression de 13,5%. Il est suivi du coton, dont le cours a augmenté de 7,9%, et du blé (+7,4%). Le maïs a enregistré une hausse de 5,6%, tandis que le pétrole brut et le riz ont progressé respectivement de 4,9% et 3,4%.

En glissement annuel, la tendance haussière est également marquée. Le blé arrive en tête avec une augmentation de 48% par rapport à août 2025. Le pétrole brut suit avec une progression de 29,6%, devant le maïs (+22,3%) et le coton (+22%). Le riz a enregistré une hausse de 15,7%, tandis que le sucre affiche une progression plus modérée de 2,4%.

Des évolutions contrastées sur les huit premiers mois

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Toutefois, l'évolution moyenne des cours sur les huit premiers mois de 2026 présente des disparités par rapport à la même période de 2025. Le pétrole brut affiche une hausse de 22%, tandis que le blé et le coton progressent respectivement de 16,2% et 7,9%.

A l'inverse, les cours du riz et du sucre ont reculé de 13,8% et 17,2% sur la période. Le maïs est quasiment stable, avec une légère baisse de 0,1%.