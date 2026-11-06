Maroc: Forte augmentation de 8,747 millions de dirhams du résultat net consolidé du groupe M2M au premier semestre 2026.

Au premier semestre 2026, le résultat net consolidé du groupe marocain M2M, qui évolue dans les systèmes électroniques de paiement, a connu une forte augmentation de 8,747 millions de dirhams par rapport au premier semestre 2025, ont annoncé les dirigeants de cette entreprise.

Les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2026 mettent en exergue un résultat net de 8,780 millions de dirhams (MDH) contre 32 371 dirhams au 30 juin 2025.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires consolidé a connu un accroissement de 37% à 83 MDH contre 61 MDH au premier semestre 2025. La direction de l'entreprise s'est félicitée de la progression importante de l'activité du groupe, accompagnée d'une amélioration significative de sa rentabilité opérationnelle et nette.

Quant au résultat d'exploitation, il a fait un bond de 325%, s'établissant à 11 MDH contre 2,487 MDH au 30 juin 2025. Selon les responsables de M2M Group, la marge opérationnelle progresse ainsi de 4,1 % à 12,8%. « Cette performance consolidée remarquable est notamment portée par les bons résultats de la filiale NAPS, dont l'activité a enregistré une croissance de 47 % par rapport au 30 juin 2025 », ont souligné les dirigeants de l'entreprise marocaine.