Sénégal: Dakar 2026 - À Saly, la culture et le tourisme au coeur de la fête sportive

6 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

En marge des activités olympiques des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 », la commune de Saly (département de Mbour) vibre au rythme de la culture et du commerce à travers la Foire olympique. En visite sur le site, le mercredi 4 novembre, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a salué cette initiative qui met en valeur la diversité culturelle du Sénégal et son potentiel touristique.

MBOUR - Accompagné d'une forte délégation composée notamment du maire de Saly, Ousmane Gueye, du directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt), Berenger Fap Ngom, et de celui de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco), Babacar Mbengue, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a visité les différents stands de la foire olympique.

Une initiative qui s'inscrit dans le prolongement de la dynamique des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 ». Alpha Thiam ambitionne de faire de cet événement une vitrine du savoir-faire sénégalais. Il a souligné la portée touristique de cette manifestation. « Ces Jeux sont venus montrer que Dakar, le Sénégal et l'Afrique entière sont une destination touristique », a-t-il déclaré, avant d'appeler les investisseurs à saisir les opportunités offertes par les différents territoires du pays.

Selon Alpha Thiam, relancer le secteur touristique passe également par la valorisation des ressources locales et la promotion du tourisme intérieur. « La relance du tourisme passera par le tourisme endogène.

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Chaque Sénégalais doit devenir un ambassadeur pour faire découvrir les potentialités de nos régions », a-t-il ajouté. Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de faire de la culture et de l'artisanat des leviers de croissance économique. Invitant les Sénégalais à soutenir la production locale, il a déclaré : « Soyez fiers d'acheter sénégalais. Soyez fiers de consommer sénégalais. »

À travers cette foire, Saly entend ainsi contribuer au rayonnement de la destination Sénégal, en mettant en lumière ses artisans, ses produits et sa richesse culturelle. Une manière de prolonger l'esprit des Joj et de promouvoir l'image d'un Sénégal ouvert, accueillant et fier de ses valeurs.

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