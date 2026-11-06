Sénégal: Distinction - Le journaliste Boukar Martin Faye élevé au rang de Docteur Honoris Causa à Bangui

6 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Le journaliste sénégalais Boukar Martin Faye sera élevé au rang de Docteur Honoris Causa, le 26 novembre prochain, à Bangui, en République centrafricaine. Cette distinction honorifique, décernée par l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée (Iarpa), vient récompenser son parcours professionnel ainsi que sa contribution au développement des médias et à la formation des journalistes en Afrique.

Ancien journaliste de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts), Boukar Martin Faye a consacré 17 années de sa carrière à la Fondation Hirondelle, une Ong suisse spécialisée dans les médias en zones de conflit et post-conflit. Dans le cadre de ses fonctions, il a notamment exercé comme représentant résident en République démocratique du Congo (Rdc), en République centrafricaine (Rca), en Guinée et au Mali. Il a également occupé les fonctions de chef de média au Burkina Faso.

Son parcours est également marqué par son engagement dans l'accompagnement du pluralisme radiophonique et la formation des jeunes journalistes.

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Expert en journalisme sensible aux conflits et sur le rôle des médias dans la gouvernance, il a accompagné plusieurs projets d'implantation de radios communautaires dans différents pays africains, pour le compte de la Direction du développement et de la coopération suisse (Ddc) et de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif).

Consultant, formateur et évaluateur de projets dans les domaines de la communication et du journalisme, Boukar Martin Faye poursuit, même après son départ à la retraite, ses activités de formation au profit des professionnels de la radio.

La cérémonie de remise des distinctions, organisée à Bangui, est placée sous le haut patronage du président de la République centrafricaine, le professeur Faustin-Archange Touadéra. Cette troisième édition est organisée autour du thème : « La Science et l'Innovation au service de la Souveraineté et de la Transformation structurelle de l'Afrique ».

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