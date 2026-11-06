Sénégal: LFR 2026 - La société civile appelle à la concertation

Une vingtaine d'organisations de la société civile sénégalaise appellent à la concertation pour surmonter leurs divergences autour des lois de finances.

Dans un communiqué, ces organisations, parmi lesquelles le Réseau Siggil Jigeen, Présence chrétienne et Afrikajom Center, invitent les deux institutions à faire prévaloir « le dialogue et la concertation, dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel, dans l'intérêt supérieur de la nation ».

Tout en rappelant que les divergences et les rapports de force sont inhérents à la démocratie, elles insistent sur la nécessité de les résoudre dans le respect de la Constitution, des prérogatives institutionnelles et de l'intérêt général.

Ces organisations attirent notamment l'attention contre les conséquences d'un blocage prolongé, susceptible d'affecter la continuité des services publics, le financement des programmes sociaux et les efforts de relance économique.

Les signataires se disent enfin disponibles pour contribuer à « toute initiative constructive visant à dépasser cette situation, dans le cadre de leur mission de veille citoyenne et de consolidation démocratique. »