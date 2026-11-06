Congo-Kinshasa: Plusieurs axes de coopération renforcés au profit du pays, Judith Suminwa Tuluka - Grand pari gagné en Tanzanie !

La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a clôturé, mercredi, sa visite de travail en République-Unie de Tanzanie par une série d'activités dans la capitale administrative Dodoma, notamment la découverte de la cité gouvernementale de Mtumba et une rencontre bilatérale avec son homologue tanzanien, Mwigulu Lameck Nchemba.

Mtumba, vitrine de la modernisation administrative tanzanienne

La Cheffe du Gouvernement a visité la cité gouvernementale de Mtumba, un vaste complexe administratif destiné à regrouper les ministères et les institutions publiques tanzaniennes. Dans le bâtiment du ministère de l'Agriculture, les responsables de projet piloté par la Primature tanzanienne lui ont présenté les différentes étapes de sa réalisation et les ambitions qui sous-tendent cette infrastructure.

Proclamée capitale du pays en 1973, Dodoma accueille progressivement les activités gouvernementales transférées de Dar es Salaam. Lancée en 2018, la construction de la cité de Mtumba s'étend sur 549,9 hectares. Le complexe comprend des bâtiments ministériels et institutionnels, des infrastructures routières, un commissariat de police et une caserne de pompiers.

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Conçue selon le modèle de ville intelligente, la cité intègre également des dispositifs de valorisation des énergies renouvelables, de récupération des eaux pluviales et de protection de l'environnement.

La visite a permis d'aborder la future implantation diplomatique congolaise dans cet espace. Le Ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a annoncé l'envoi des équipes techniques congolaises pour effectuer les études préalables à la construction de l'ambassade de la RDC. Il a souligné la nécessité de disposer d'une représentation diplomatique à la hauteur des relations historiques entre Kinshasa et Dodoma.

Le Ministre a également annoncé le démarrage, au début de l'année 2027, des travaux du port sec destiné à la RDC sur un terrain de 45 hectares.

Le corridor de Dar es Salaam au coeur du partenariat économique

A la Primature tanzanienne, Judith Suminwa s'est entretenue avec son homologue Mwigulu Nchemba. Les deux personnalités ont d'abord eu un tête-à-tête avant de poursuivre les discussions avec leurs délégations respectives.

Les échanges ont principalement porté sur les infrastructures de transport, les échanges commerciaux, l'énergie et la transformation des ressources minières.

Le Premier Ministre tanzanien a rappelé que la RDC est le premier client du port de Dar es Salaam, précisant qu'environ 48 % des marchandises destinées au marché congolais transitent par les infrastructures portuaires tanzaniennes. Il a ainsi insisté sur les possibilités d'accroître les échanges à travers le développement du corridor de Dar es Salaam.

Il a également évoqué la coopération entre la Tanzanie, la RDC et le Burundi pour améliorer les infrastructures de transport. Il a salué les avancées sur le tronçon reliant le Burundi à la Tanzanie ainsi que les projets congolais de développement portuaire à Kalemie, sur le lac Tanganyika.

La coopération aérienne, notamment les liaisons entre les villes des deux pays, a aussi été abordée.

Dans le secteur minier, les deux parties ont examiné les possibilités de collaboration autour de la transformation locale des minerais et de la mise en place de raffineries. La Tanzanie s'est déclarée disposée à partager son expertise avec la RDC, notamment dans le domaine de la santé.

La paix dans l'Est de la RDC au centre des préoccupations

Les questions de paix et de sécurité ont également occupé une place importante dans les discussions. Le Premier Ministre tanzanien a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner les efforts de la RDC pour restaurer la paix dans sa partie orientale.

En réponse, Judith Suminwa a exprimé la gratitude du Gouvernement congolais pour l'appui tanzanien, particulièrement dans la formation des militaires congolais, l'accueil des réfugiés ayant fui les violences dans l'Est du pays et le soutien apporté à la lutte contre Ebola.

La Cheffe du Gouvernement a sollicité l'accompagnement de la Tanzanie dans les démarches diplomatiques en faveur de la paix, notamment dans le contexte des initiatives liées au processus de Doha et de l'invitation du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à un dialogue national.

Les deux responsables ont par ailleurs souligné l'importance de renforcer la coopération contre le financement des groupes armés et des rébellions. Ils ont également insisté sur le rôle de la commission mixte bilatérale dans le suivi de l'application des accords conclus entre les deux pays.

Cette rencontre vient clôturer la visite de travail de Judith Suminwa en Tanzanie, placée sous le signe du renforcement des relations bilatérales et de la recherche de nouvelles perspectives de coopération entre Kinshasa et Dodoma.