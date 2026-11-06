Congo-Kinshasa: 40ème Journée nationale de l'arbre, Félix Tshisekedi à Brazzaville pour un mini-sommet sur la préservation des forêts !

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi 5 novembre 2026 à Brazzaville, en République du Congo, à l'invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso, pour participer à un mini-sommet sur l'environnement prévu ce vendredi 6 novembre, en marge de la célébration de la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre.

Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans le cadre des initiatives régionales et internationales en faveur de la préservation des écosystèmes forestiers. Elle coïncide avec le lancement de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, une initiative consacrée à la restauration des espaces forestiers et à leur gestion durable.

Aux côtés du Chef de l'État congolais, plusieurs personnalités de haut rang sont annoncées à ces assises, notamment le Président du Burundi et Président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, le Président centrafricain Faustin-Archange Touadéra ainsi que le Président de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

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Au cours de son séjour, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit notamment prendre part à une cérémonie de plantation d'arbres au PK45, dans la périphérie de Brazzaville, avant d'intervenir au forum environnemental consacré aux enjeux de protection et de valorisation des ressources forestières.

A l'heure où la RDC s'apprête à faire entendre sa voix à la COP31, prévue du 9 au 20 novembre 2026 en Turquie, la présence du Chef de l'État à ce mini-sommet traduit l'engagement du pays en faveur de la lutte contre le changement climatique et de la conservation de la biodiversité.

Forte de son vaste patrimoine forestier, qui constitue une part essentielle du bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical au monde, la RDC entend consolider son rôle stratégique dans la recherche de solutions durables aux défis environnementaux mondiaux.