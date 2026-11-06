Cote d'Ivoire: Dialogue sur l'avenir démographique, Abidjan - Guylain Nyembo valorise les prouesses de la RDC et préconise une vision commune innovante

Du 4 au 5 novembre 2026, la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, a accueilli le Dialogue sur l'avenir démographique, qui a réuni des responsables gouvernementaux, des experts et des représentants de plusieurs pays africains autour des échanges et des réflexions sur les enjeux démographiques, l'avenir des systèmes statistiques et leur contribution à la planification du développement.

Participant au Forum sur l'intelligence démographique, dans le cadre d'une session consacrée à la modernisation du recensement, le Ministre d'État au Plan et à la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, a présenté l'approche de la RDC dans la préparation de son deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-2 ). Il a notamment mis en lumière les avancées dans la modernisation des outils de collecte des données, tout en évoquant les adaptations nécessaires aux réalités et aux contraintes du territoire national.

Au-delà des enjeux techniques, cette rencontre a également permis de souligner l'importance de la coopération Sud-Sud. À ce titre, Guylain Nyembo a mis en avant la nécessité de renforcer le partage d'expériences et les échanges d'expertise, notamment avec la Côte d'Ivoire, dont l'expérience en matière de recensement constitue un cadre d'apprentissage et de collaboration pour la RDC.

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