À Dakar, la République populaire de Chine est au rendez-vous. Présente dans plusieurs disciplines, sa délégation réalise un excellent parcours aux Jeux olympiques de la jeunesse 2026, avec une belle moisson de médailles qui témoigne du dynamisme de sa politique sportive en faveur de la jeunesse.

Au classement provisoire des Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026 », la République populaire de Chine occupe la première place, avec douze médailles, dont sept en or, trois en argent et deux en bronze, juste derrière le Japon (19 médailles) et la Russie (5 médailles). Hier, en skateboard, la Chinoise Yuanling Zhu a arraché l'or chez les dames, confortant ainsi la domination chinoise.

Mais l'un des grands moments de la compétition est venu de l'aviron côtier. Le duo composé de Su Juntao et Liu Lili s'est imposé dans l'épreuve du double mixte, offrant à la Chine sa toute première médaille d'or de ces Jeux. La jeune athlète a ensuite remporté l'épreuve individuelle féminine, signant ainsi un doublé historique dans une discipline qui fait ses débuts aux Joj.

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Cette réussite confirme les ambitions de la République populaire de Chine dans une discipline spectaculaire, qui associe course sur le sable et navigation en mer. Dans les bassins, les nageurs chinois ont aussi répondu présent. XIe Yichen s'est distingué en remportant l'or sur 100 mètres brassé masculin, avant de décrocher l'argent sur 100 mètres nage libre. Hier, Yichen, a ajouté un titre olympique à son tableau de chasse en remportant le 50m brasse.

De son côté, Chang Mohan a obtenu l'argent au 200 mètres brasse féminin. En badminton, Zhang Yi Xin a décroché l'or en simple dames, hier, en dominant l'Indienne Patri Tanvi, tandis qu'en simple hommes, Tian Yue Hong s'est contenté du bronze. Autre satisfaction pour la délégation chinoise : le wushu. Lin Yilei a remporté la médaille d'or dans l'épreuve masculine du changquan combiné.

Cette victoire revêt une dimension particulière pour la République populaire de Chine, pays d'origine de cet art martial. Elle contribue également à mettre en lumière une discipline qui fait son entrée dans le programme des Joj. En judo, Cheng Yue a décroché une médaille de bronze chez les -78 kg dames en battant la cubaine Pita Zorrilla Kayla. À Dakar, la République populaire de Chine poursuit ainsi sa quête de performance, dans une compétition qui rassemble la nouvelle génération du sport mondial. Avec sept titres olympiques de la jeunesse et plusieurs autres podiums, la République populaire de Chine confirme son statut de grande puissance sportive.