Afrique: JOJ Dakar 2026 - Basket 3x3 - Les Lionceaux démarrent par une victoire sur l'Algérie (16-13)

6 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Entrée en matière réussie pour le Sénégal. Ce vendredi 6 novembre 2026, devant un public en feu, la sélection masculine de 3x3 a battu l'Algérie 16 à 13 lors de son premier match des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, au terme d'une rencontre serrée.

Ibrahima Ndiaye, Papa Mamadou Cissé, Frédéric Clovice Mané et Sacoura Diop ont su faire la différence dans ce duel africain. Papa Mamadou Cissé a été le plus efficace avec 6 points. Frédéric Clovice Mané en a ajouté 5, Sacoura Diop 3 et Ibrahima Ndiaye 2. Du côté algérien, Abdelkarim Yahiaoui a été le meilleur marqueur avec 5 points.

Ce succès place les Lionceaux dans de bonnes conditions dans le groupe D. Ils retrouvent la Lituanie dès 17h15 pour leur deuxième match de la journée. À l'issue de la phase de poules, les deux premiers de chaque groupe iront en quarts de finale, programmés le 8 novembre.

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