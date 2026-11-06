Congo-Kinshasa: Les combats s'intensifient entre les FARDC et le FRN sur l'axe Kashebere-Kibati au Nord-Kivu

6 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La situation sécuritaire demeure tendue ce vendredi 6 novembre à Kibati, dans le groupement de Luberike, au territoire de Walikale (Nord-Kivu), où les affrontements entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les rebelles du Front pour la refondation de la nation (FRN) se sont intensifiés ces derniers jours, selon des sources locales.

D'après plusieurs témoignages recueillis dans la zone, des tirs d'armes lourdes et légères ont retenti durant une grande partie de la journée de jeudi, semant la panique au sein de la population.

Face à cette détérioration de la situation sécuritaire, de nombreux habitants ont quitté leurs villages pour se réfugier à Kashebere et dans d'autres localités situées à la limite entre les territoires de Walikale et de Masisi.

Ce vendredi, la situation reste volatile. Des sources locales indiquent que les FARDC et leurs alliés Wazalendo demeurent positionnés aux abords de Kibati, encore sous occupation des rebelles du FRN, soutenus par le Rwanda.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis plusieurs mois, cette agglomération constitue l'un des principaux foyers d'affrontements dans la région. Les forces gouvernementales tentent de reprendre le contrôle de cette position stratégique, tandis que les rebelles cherchent à consolider leurs acquis.

Selon des sources militaires, les opérations menées au cours des trois derniers jours ont permis aux FARDC et aux combattants Wazalendo de reprendre au moins cinq localités dans le secteur d'Osso-Banyungu, en territoire de Masisi. Parmi ces localités figurent Mahanga, Kilongo et Kibanda, dans le groupement de Nyamaboko Ier.

Après ces avancées, les combats se concentrent désormais sur l'axe Kashebere-Kibati, le long de la route reliant Goma à Walikale via Nyabiondo.

L'insécurité persistante sur cet axe accentue l'enclavement de la région. Le trafic routier y demeure suspendu depuis plusieurs semaines, compliquant davantage les déplacements des populations et l'acheminement des biens de première nécessité.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.