Congo-Kinshasa: Les combats s'intensifient entre les FARDC et le FRN sur l'axe Kashebere-Kibati au Nord-Kivu

La situation sécuritaire demeure tendue ce vendredi 6 novembre à Kibati, dans le groupement de Luberike, au territoire de Walikale (Nord-Kivu), où les affrontements entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les rebelles du Front pour la refondation de la nation (FRN) se sont intensifiés ces derniers jours, selon des sources locales.

D'après plusieurs témoignages recueillis dans la zone, des tirs d'armes lourdes et légères ont retenti durant une grande partie de la journée de jeudi, semant la panique au sein de la population.

Face à cette détérioration de la situation sécuritaire, de nombreux habitants ont quitté leurs villages pour se réfugier à Kashebere et dans d'autres localités situées à la limite entre les territoires de Walikale et de Masisi.

Ce vendredi, la situation reste volatile. Des sources locales indiquent que les FARDC et leurs alliés Wazalendo demeurent positionnés aux abords de Kibati, encore sous occupation des rebelles du FRN, soutenus par le Rwanda.

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Depuis plusieurs mois, cette agglomération constitue l'un des principaux foyers d'affrontements dans la région. Les forces gouvernementales tentent de reprendre le contrôle de cette position stratégique, tandis que les rebelles cherchent à consolider leurs acquis.

Selon des sources militaires, les opérations menées au cours des trois derniers jours ont permis aux FARDC et aux combattants Wazalendo de reprendre au moins cinq localités dans le secteur d'Osso-Banyungu, en territoire de Masisi. Parmi ces localités figurent Mahanga, Kilongo et Kibanda, dans le groupement de Nyamaboko Ier.

Après ces avancées, les combats se concentrent désormais sur l'axe Kashebere-Kibati, le long de la route reliant Goma à Walikale via Nyabiondo.

L'insécurité persistante sur cet axe accentue l'enclavement de la région. Le trafic routier y demeure suspendu depuis plusieurs semaines, compliquant davantage les déplacements des populations et l'acheminement des biens de première nécessité.