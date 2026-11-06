Congo-Kinshasa: Des entrepreneurs réfléchissent à la reconstruction économique et à l'industrialisation du pays

Près d'une centaine d'entrepreneurs congolais participent de jeudi 05 au vendredi 06 novembre 2026 à Kinshasa à la troisième édition de l'Impact Forum Entrepreneurial. Organisée autour du thème « L'entrepreneuriat au coeur de la reconstruction économique et de l'industrialisation de la République démocratique du Congo », cette rencontre de deux jours vise à promouvoir l'entrepreneuriat comme moteur de croissance, de création d'emplois et de relance économique, notamment dans un contexte marqué par les défis sécuritaires dans l'Est du pays.

Le forum réunit des chefs d'entreprises, des investisseurs et des acteurs du développement autour des stratégies susceptibles de renforcer la transformation économique de la RDC.

Les participants échangent notamment sur les moyens de convertir les défis actuels, y compris ceux liés aux conflits dans l'Est du pays, en opportunités de développement et d'innovation.

Valoriser le rôle des entrepreneurs

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L'hôte de l'événement, Stanislas Zezé, souligne l'importance de placer les entrepreneurs au centre des politiques de développement économique.

Selon lui, la RDC dispose d'importants atouts humains et économiques qui peuvent servir de base à une nouvelle dynamique de croissance.

Il estime également que l'entrepreneuriat constitue un levier essentiel pour la création de richesses et la transformation durable de l'économie nationale.

La résilience des entrepreneurs mise en avant

Pour Tony Nalwindjwa, président du conseil d'administration du forum, cette rencontre met en lumière la capacité d'adaptation et de résilience dont font preuve de nombreux entrepreneurs congolais.

Il souligne notamment les efforts déployés par les opérateurs économiques ayant quitté les zones affectées par les conflits pour développer de nouvelles activités dans d'autres régions du pays.

Selon lui, le forum offre un cadre d'échanges et de réflexion permettant aux entrepreneurs d'explorer de nouvelles perspectives d'affaires.

Agriculture, technologie et finance au programme

Les travaux portent sur plusieurs secteurs jugés stratégiques pour la diversification de l'économie congolaise, notamment l'agriculture, les technologies, la finance et le développement industriel.

Pendant deux jours, les participants prennent part à des conférences thématiques, des panels de discussion, des expositions ainsi qu'à des sessions de réseautage professionnel.

Les organisateurs espèrent que les recommandations issues de ces échanges contribueront à renforcer l'écosystème entrepreneurial et à soutenir les ambitions d'industrialisation de la République démocratique du Congo.