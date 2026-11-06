Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour renforcer la protection des aires protégées dans les zones de conflit au Nord-Kivu

À l'occasion de la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés, célébrée ce vendredi 6 novembre, Gédéon Bakerethi expert en communication environnementale plaide pour un renforcement des moyens de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN). Selon lui, la persistance des conflits armés dans l'est de la RDC accroît la pression sur plusieurs aires protégées et favorise l'exploitation illégale des ressources naturelles.

Gédéon Bakerethi estime que les parcs nationaux et réserves de l'est du pays sont confrontés à des défis croissants en raison de la présence de groupes armés dans ou autour des zones protégées.

Selon lui, cette situation compromet les efforts de conservation et fragilise la protection d'écosystèmes reconnus au niveau international.

L'expert cite notamment le Parc national des Virunga, le Parc national de Kahuzi-Biega, le Parc national de la Maïko ainsi que la Réserve de faune à okapis, tous inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

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Il souligne que ces sites naturels exceptionnels font face à des menaces multiples liées à l'insécurité.

« Les parcs nationaux des Virunga, de Kahuzi-Biega, de la Maïko ainsi que la Réserve de faune à okapis constituent un patrimoine naturel exceptionnel de la RDC et de l'humanité. Cependant, la présence de groupes armés dans et autour de ces sites complique fortement leur gestion », explique Gédéon Bakerethi.

Cet expert rappelle que les agents chargés de la protection de ces espaces paient un lourd tribut dans l'exercice de leurs missions.

Il indique également que plusieurs activités illégales se développent dans les zones affectées par les conflits, notamment le braconnage, la carbonisation et l'exploitation frauduleuse du bois.

Pour lui, les ressources naturelles deviennent parfois une source de financement pour certains groupes armés, aggravant davantage les pressions sur l'environnement.

Un plaidoyer pour un appui accru à l'ICCN

Face à ces défis, Gédéon Bakerethi recommande un renforcement des capacités institutionnelles, humaines et technologiques de l'ICCN.

Il plaide également pour l'élaboration de stratégies de conservation mieux adaptées aux réalités sécuritaires de l'est de la RDC.

Selon lui, une gestion efficace des aires protégées dans les zones de conflit demeure essentielle pour préserver ce patrimoine national et mondial au bénéfice des générations futures.