Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Les agents du Centre de traitement d'Ebola d'Oicha dénoncent des conditions de prise en charge « inhumaines »

Les conditions de travail du personnel soignant et de prise en charge des malades au Centre de traitement d'Ebola (CTE) d'Oicha, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu), suscitent de vives inquiétudes. Dans un mémorandum adressé mercredi 4 novembre aux autorités compétentes, les agents affectés à la riposte contre la maladie à virus Ebola dénoncent un manque d'équipements médicaux, une insuffisance de kits destinés aux patients ainsi que le non-paiement de leurs primes depuis quatre mois.

Dans ce document, les soignants estiment que les malades admis au Centre de traitement d'Ebola et au Centre de transit d'Oicha ne bénéficient pas de conditions de prise en charge adéquates.

« Nous, agents de la riposte contre la maladie à virus Ebola affectés au Centre de traitement d'Ebola d'Oicha, déplorons les conditions insupportables dans lesquelles nos patients sont pris en charge. Cette situation est caractérisée par l'insouciance des autorités censées trouver des solutions pour la prise en charge holistique des malades suspects et/ou confirmés admis au Centre de traitement d'Ebola et au Centre de transit d'Oicha », écrivent-ils.

Le personnel soignant affirme notamment que le centre ne répond pas aux normes requises pour assurer une prise en charge optimale des patients.

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Selon le mémorandum, le Centre de traitement d'Ebola d'Oicha souffre d'un manque d'équipements et de matériel médical, de l'absence de kits d'hospitalisation pour les malades admis au centre de transit et au CTE, ainsi que de kits de sortie destinés aux patients guéris.

Les agents dénoncent également le retard dans le paiement de leurs primes de risque.

« Cela fait maintenant quatre mois qu'aucun agent n'a reçu sa prime de prestation. Cette situation démotive davantage l'ensemble du personnel travaillant dans ce lieu de traitement, confronté à des conditions difficiles et à des risques élevés », souligne le document.

Face à ces difficultés, les signataires du mémorandum demandent une intervention urgente des autorités afin d'améliorer les conditions de travail du personnel et la qualité de la prise en charge des malades.

« Nous pensons qu'il est grand temps que les décideurs prennent leurs responsabilités en main », insistent-ils.

De son côté, la coordination territoriale de la riposte contre Ebola assure que des démarches sont en cours pour trouver des solutions aux préoccupations soulevées par le personnel soignant et améliorer le fonctionnement du Centre de traitement d'Ebola d'Oicha.