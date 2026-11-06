Congo-Kinshasa: Au Nord-Kivu, la société civile dénonce l'assassinat de 7 civils dans le groupement de Mudja

Un climat de peur persiste dans le groupement de Mudja, au territoire de Nyiragongo (Nord-Kivu), après l'assassinat d'au moins sept personnes dans la nuit de lundi à mardi 3 novembre. Dans un communiqué publié mercredi 4 novembre, la société civile locale condamne ces violences et dénonce des assassinats ciblés contre des civils dans une région déjà affectée par l'insécurité. Selon cette structure citoyenne, les attaques ont été enregistrées dans les villages de Mukondo et de Bugamba 1, plongeant plusieurs familles dans le deuil.

D'après le communiqué de la société civile de Nyiragongo, le premier incident s'est produit vers 21 heures au village de Mukondo. Des hommes armés non identifiés se sont introduits dans deux ménages. Dans la première famille, le père de famille a été tué tandis que son épouse a été blessée par balle au bras. Dans la seconde, un couple a été abattu.

Une trentaine de minutes plus tard, un autre drame est survenu dans le village de Bugamba 1, où au moins quatre personnes ont été tuées. Ces nouvelles victimes portent à sept le bilan provisoire des personnes tuées au cours de cette nuit de violences.

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La société civile de Nyiragongo affirme que ces crimes ont été commis lors de cambriolages nocturnes et dénonce une recrudescence des violations des droits humains dans le territoire.

Elle cite notamment les enlèvements, les viols et d'autres formes de violences qui continuent d'affecter les populations locales.

Condamnant fermement ces actes, le président de la société civile de Nyiragongo, actuellement en exil hors de la zone, estime qu'aucune considération sécuritaire, politique ou militaire ne peut justifier de telles attaques contre des civils.

Selon lui, ces violences interviennent dans une partie du territoire placée sous le contrôle des rebelles du Front pour la refondation de la nation (FRN/M23), où les populations vivent dans une insécurité permanente.

La société civile appelle les autorités compétentes ainsi que les acteurs impliqués dans la protection des populations à prendre des mesures urgentes afin de mettre fin à cette série de violences et de garantir la sécurité des habitants du territoire de Nyiragongo.