Congo-Kinshasa: L'ONATRA mise sur le rail pour réduire le trafic des poids lourds entre Matadi et le pays

L'Office national des transports (ONATRA) poursuit son projet de relance du transport ferroviaire des marchandises à partir de Matadi, dans le Kongo-Central. Une nouvelle étape des travaux a été franchie avec l'arrivée dans la ville portuaire, mardi 03 novembre 2026, d'une machine poseuse de rails destinée à accélérer le chantier de réhabilitation de la voie ferrée. L'objectif est de transporter une partie des conteneurs par train jusqu'au port sec de Kenge afin de désengorger la ville de Matadi et la Route nationale 1 (RN1).

Dans une interview accordée jeudi 5 novembre à Radio Okapi, la direction provinciale de l'ONATRA indique que les travaux en cours s'inscrivent dans un vaste programme de modernisation des infrastructures ferroviaires reliant le port de Matadi aux principaux centres logistiques de l'ouest du pays.

L'arrivée de la machine poseuse de rails doit permettre d'accélérer les travaux de réhabilitation des sections les plus dégradées du réseau ferré.

Le projet prévoit le transport des conteneurs en provenance du port MGT de Matadi jusqu'au port sec de Kenge par train, à une trentaine de kilomètres de la ville portuaire.

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Selon Jean-Claude Ngoma Moussa, directeur délégué des chemins de fer à Matadi, cette opération nécessite notamment le remplacement de rails et la réhabilitation de plusieurs ouvrages d'art le long du parcours.

« Les rails seront remplacés et les ouvrages d'art seront construits pour permettre aux trains de circuler en toute sécurité entre le port MGT, la gare de Matadi et le port sec de Kenge », explique-t-il.

Réduire la pression sur la RN1

Une fois acheminées à Kenge, les marchandises seront redistribuées vers Kinshasa et d'autres destinations par voie routière.

Pour l'ONATRA, cette solution permettra de diminuer sensiblement le nombre de camions poids lourds circulant dans la ville de Matadi et sur la RN1.

« Les véhicules viendront récupérer les marchandises au port sec de Kenge pour les acheminer vers Kinshasa. L'impact attendu est la réduction du nombre de véhicules qui accèdent à la ville de Matadi », souligne Jean-Claude Ngoma Moussa.

Les responsables du projet estiment que la relance du trafic ferroviaire contribuera à améliorer la fluidité du transport des marchandises, à réduire la pression sur le réseau routier et à renforcer les échanges commerciaux entre le port de Matadi, Kinshasa et l'intérieur du pays.

L'ONATRA poursuit ainsi les travaux de réhabilitation de la voie ferrée, présentée comme un maillon essentiel de la chaîne logistique dans l'ouest de la République démocratique du Congo.