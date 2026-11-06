Angola: Le Gouvernement reconnaît la nécessité de nouvelles méthodes de mobilisation des ressources

Luanda — Le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, a reconnu ce vendredi à Luanda que les besoins actuels d'investissement dans les infrastructures du pays exigent de nouvelles méthodes de mobilisation des ressources.

S'exprimant lors de l'ouverture d'un atelier sur l'investissement dans les infrastructures en Angola, le secrétaire d'État a déclaré que le pays se trouve à une étape décisive de sa transformation économique. De ce fait, il a affirmé que les autorités sont déterminées à consolider une économie plus diversifiée et résiliente, de plus en plus dynamisée par le secteur privé. Le secrétaire d'État a estimé que l'investissement dans les infrastructures est un élément fondamental pour accroître la productivité, l'industrialisation, l'intégration régionale et la création d'emplois pour les Angolais.

Selon lui, l'investissement public à lui seul est insuffisant pour relever l'ampleur des défis auxquels l'Angola est confronté. Par conséquent, Ottoniel dos Santos a évoqué les initiatives du Gouvernement visant à renforcer l'environnement des affaires dans le pays, à améliorer la prévisibilité réglementaire et à accroître la participation des capitaux privés au financement des projets.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour appuyer ces actions, il a rappelé que le pays a rejoint Africa50 en 2024, une plateforme panafricaine d'investissement et de gestion d'actifs dont l'objectif principal est de mobiliser des capitaux publics et privés pour financer des projets d'envergure qui accélèrent la croissance économique et réduisent le déficit de financement des infrastructures sur le continent.

Cet atelier, organisé par le ministère des Finances en partenariat avec Africa50, vise à présenter les projets d'infrastructure prioritaires du pays, à partager les expériences et à explorer les possibilités de partenariat et d'investissement.

Cette réunion d'une journée rassemble des représentants des institutions publiques et des dirigeants du secteur privé, et comprend des présentations d'opportunités concrètes dans les domaines de l'énergie, des transports, de la logistique, de la connectivité numérique et d'autres secteurs stratégiques pour la croissance durable du pays.