Angola: Défi aux entreprises angolaises de transformer l'IA en solutions compétitives

Luanda — Les entreprises angolaises doivent relever le défi de faire en sorte que l'intelligence artificielle (IA) se traduise par des solutions technologiques plus performantes et des gains concrets en termes d'efficacité, de compétitivité et de capacité de décision, selon le cabinet de conseil KPMG.

D'après Rui Gonçalves, associé principal du pôle Conseil en technologies chez KPMG Angola - Portugal, ce défi doit être relevé dans le respect de la loi sur la protection des données personnelles. Dans une note adressée jeudi à ANGOP, il ajoute que cela exige une stratégie claire, des mécanismes d'évaluation du retour sur investissement et une gestion rigoureuse des risques liés à cette technologie. « L'intelligence artificielle entre dans une phase où la priorité des entreprises n'est plus seulement d'adopter la technologie, mais de transformer cet investissement en résultats concrets et durables », souligne-t-il.

Rui Gonçalves indique également que si la plupart des organisations identifient déjà des avantages, seul un faible pourcentage parvient à les corréler systématiquement aux coûts, ce qui démontre qu'il reste encore un long chemin à parcourir.

Étude sur la sélection des fournisseurs avec l'aide de l'IA

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Selon cette étude, menée par le réseau mondial de cabinets indépendants de KPMG, seulement 12 % des organisations mesurent systématiquement le retour sur investissement de l'intelligence artificielle (IA) par rapport aux coûts. L'étude indique que les entreprises qui obtiennent déjà un retour sur investissement consolidé en matière d'IA dépendent trois fois moins d'un fournisseur de modèles unique. Elle révèle également que l'investissement moyen prévu pour l'IA en 2027 a augmenté de 13 % depuis le premier trimestre 2026, passant de 165 à 187 millions d'euros par organisation.

L'étude ajoute qu'environ 72 % des organisations prennent déjà formellement en compte le contrôle des modèles, des données et de la propriété intellectuelle dans leurs décisions commerciales, et que 21 % disposent d'une stratégie transversale en la matière, régulièrement réévaluée.

Elle souligne également qu'environ 86 % des organisations adaptent leurs modèles de cybersécurité aux menaces amplifiées par l'IA. Parmi les entreprises affichant un retour sur investissement consolidé, 71 % priorisent la cyber-sécurité et la protection des données dans leurs plans d'investissement, contre 36 % qui sont encore en phase d'expérimentation. KPMG Angola a introduit ce sujet dans le débat économique sous l'appellation de souveraineté numérique. Selon cette entreprise, il s'agit de savoir où se trouvent les données d'une organisation, qui y a accès et sous quelle juridiction.

L'étude a recueilli les réponses de 2 131 dirigeants d'entreprise dans 20 pays. KPMG est un réseau mondial de cabinets indépendants offrant des services d'audit, de fiscalité et de conseil.