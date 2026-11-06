Angola: L'Expo Malanje 2026 réunit plus de 350 exposants dès vendredi

Malanje (Angol) — La quatrième édition de l'Expo Malanje débute ce vendredi dans la capitale provinciale, avec la participation plus de 350 exposants, issus des 27 municipalités de la région, ainsi que des entreprises et des producteurs de diverses autres provinces d'Angola.

L'ouverture du salon, initialement prévue jeudi, a été reportée pour des raisons techniques. Pendant six jours, l'événement se déroulera dans l'ancien marché municipal et s'impose comme le plus important salon d'affaires et d'investissement de la région.

Organisé par le Gouvernorat de Malanje et C.Calas Angola, il réunira entreprises, producteurs locaux et investisseurs. L'événement sous le slogan « Produire pour développer » permettra de mettre en valeur les cultures locales telles que le manioc, le riz et la patate douce, et présentera également des nouveautés en matière de machines agricoles et d'automobiles, ainsi qu'une vente aux enchères de bétail.

La foire se déroule simultanément au Forum pour l'attraction de partenaires et d'investisseurs à Malanje, axé sur la transformation des idées en partenariats et la promotion du développement durable.

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Selon Pedro Ginji, directeur du Bureau provincial du développement économique intégré, les préparatifs sont en phase finale et toutes les infrastructures essentielles sont déjà en place : salles de conférence, pavillons décorés, espaces d'exposition de produits et stands pour le secteur de l'élevage.

Il a souligné que la vente aux enchères de bovins et de caprins sera l'attraction principale de cette quatrième édition de l'Expo Malanje, qui accueillera des exposants des provinces de Bengo, Cuanza Norte, Luanda et Cabinda. Pedro Ginji a également indiqué que l'événement propose, en nouveauté, un espace ludique entièrement dédié aux enfants, enrichissant ainsi le plus grand centre d'exposition et d'affaires de la région.