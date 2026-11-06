Angola: L'IES et l'Ordre des Médecins discutent de la mise à jour des spécialisations

Luanda — L'Institut de spécialisation en santé (IES) et l'Ordre de Médecins d'Angola (ORMED) ont examiné, mercredi à Luanda, la possibilité de mettre à jour les 39 programmes de spécialisation médicale en vigueur dans le pays, afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité de la formation.

Selon une note du ministère de la Santé, transmise jeudi à l'ANGOP, cette mesure vise également à moderniser le contenu des programmes et à l'adapter aux besoins et aux priorités du Système national de santé (SNS).

La note précise que l'évaluation a été menée lors d'une réunion de travail consacrée, entre autres, à l'examen du déroulement des examens de sortie des spécialités médicales de la deuxième période et aux questions stratégiques relatives au renforcement de la formation médicale spécialisée en Angola.

D'après le document, la réunion a également analysé le processus de reconnaissance des spécialisations médicales effectuées à l'étranger, une question qui requiert une coordination institutionnelle et des critères techniques garantissant la rigueur, la transparence et la qualité de la formation des professionnels.

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L'événement était présidé par le directeur général de l'IES, Djamel Kitumba, et la présidente de l'Ordre des Médecins d'Angola, Jovita André, avec la participation des présidents des différents collèges de spécialité. Tenue par visioconférence, la réunion a permis la participation de différents acteurs, favorisant le partage d'expériences et de contributions techniques, ainsi que l'harmonisation des procédures entre les établissements et les collèges de spécialité.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des orientations de la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, visant à renforcer l'organisation, la qualité et la rigueur des processus de formation et d'évaluation des professionnels de santé, en particulier la formation médicale spécialisée et la disponibilité de spécialistes qualifiés pour répondre aux besoins du pays.