Tunisie: Plan de développement 2026-2030 - Près de 800 millions de dinars pour la réhabilitation de 950 quartiers populaires

L'Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) prévoit de mobiliser une enveloppe de 800 millions de dinars dans le cadre du plan de développement 2026-2030. Ce programme vise la mise à niveau de 950 quartiers résidentiels à l'échelle nationale, avec une phase d'exécution prévue entre 2028 et le début de l'année 2029.

Orientation stratégique du plan 2026-2030

Invité sur les ondes de la Radio Nationale ce vendredi 6 novembre 2026, Mehdi Bouaziz, sous-directeur de la planification à l'ARRU, a indiqué que les requêtes transmises par les conseils régionaux font actuellement l'objet d'études de faisabilité préliminaires.

Le programme adoptera une démarche d'aménagement intégré qui dépasse la simple modernisation des infrastructures de base. L'intervention inclura la création d'équipements sociaux, culturels et sportifs, la restauration du bâti ancien dans les médinas historiques, ainsi que le traitement des immeubles menaçant ruine.

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Par ailleurs, un dispositif de soutien à l'amélioration de l'habitat sera déployé. Il prévoit l'octroi d'aides financières versées en deux tranches, attribuées selon des critères sociaux et techniques définis en coordination avec le ministère des Affaires sociales.

Bilan d'exécution du programme 2026

Concernant les projets engagés au titre de l'année 2026, l'ARRU enregistre la finalisation des travaux dans 49 quartiers sur un total de 160 programmés. L'intervention dans les 111 quartiers restants se poursuit conformément au calendrier initial, pour une livraison complète d'ici la fin de l'année.