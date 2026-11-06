Tunisie: Perturbation de l'eau potable dans 4 gouvernorats - La liste des zones concernées

6 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Des perturbations et coupures dans la distribution de l'eau potable sont enregistrées depuis le jeudi 5 novembre 2026 dans plusieurs zones des gouvernorats de Kairouan, Sousse, Monastir et Mahdia. Selon la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), cet incident fait suite à une panne survenue sur une conduite principale d'adduction de 600 mm de diamètre.

La SONEDE a dressé la liste détaillée des régions directement impactées par l'arrêt de l'approvisionnement en eau potable :

Gouvernorat de Kairouan : El Houamed, El Ghabat.

Gouvernorat de Sousse : Sidi El Hani, Ouled Alouane, Ghabghoub, Ouled El Khchine, Ouled El Faleh, Oued Laya, Ennakr, Dargham, Ennaoualet, Jebline, l'usine STIP, Garaât El Manjour, Knaïes, Chihia, Ouled Toumi, Béni Rabia, El Bayadha, Béni Kalthoum, El Frada, El Borjine.

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Gouvernorat de Monastir : Menzel Hayet, El Alalcha, El Mazougha, El Mlichat, Menzel Kamel, Bir Ettayeb, El Hdadera, Ouerdanine, Oued El Jebs, Bou Othmane, Menzel Khir, Menzel Nour.

Gouvernorat de Mahdia : La ville de Kerker.

Date et heure prévues pour le retour à la normale

La distribution d'eau potable reprendra progressivement le vendredi 6 novembre 2026 à partir de 23h00, au terme des travaux de réparation engagés sur le réseau. Le rétablissement complet s'effectuera par étapes en fonction de la configuration géographique de chaque localité.

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