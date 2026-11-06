Tunisie: Sucre, riz, café et oeufs - Les chiffres des réserves nationales révélés au Parlement

Auditionné au Parlement le jeudi 5 novembre 2026, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a dressé le bilan des stocks stratégiques de la Tunisie. Bien que le pays dispose de réserves suffisantes pour couvrir ses besoins sur plusieurs mois, des goulets d'étranglement logistiques et des aléas climatiques continuent d'affecter la distribution de certains produits.

État des stocks stratégiques nationaux

Les données présentées par le ministère confirment un niveau de couverture confortable pour les denrées de première nécessité. Les réserves de sucre s'élèvent à 130 000 tonnes, garantissant cinq mois de consommation nationale. Celles de riz atteignent 9 000 tonnes, soit six mois de couverture, tandis que le stock de café se chiffre à 6 000 tonnes, assurant quatre mois d'approvisionnement. Parallèlement, l'offre sur le marché avicole a été renforcée pour atteindre 16 000 tonnes de viande de volaille et 160 millions d'œufs afin d'absorber la hausse de la demande.

Défaillances logistiques et régulation des marchés

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Les récents dysfonctionnements constatés dans l'approvisionnement de certaines régions découlent d'obstacles techniques et climatiques précis. La vétusté des équipements de conditionnement de l'Office Tunisien du Commerce (OTC) ralentit la mise sur le marché du thé rouge. Sur le marché des fruits et légumes, les vagues de chaleur ont entraîné une baisse de la production de tomates, provoquant une tension temporaire sur les prix.

Pour protéger le pouvoir d'achat, le gouvernement maintient le gel des prix des produits subventionnés, impose des plafonds sur les marges bénéficiaires et déploie un plan de rationalisation des subventions énergétiques, prévoyant l'usage de bouteilles de gaz spécifiques pour les professionnels.

Les exigences de réforme portées par les députés

Face aux pénuries intermittentes de farine, de semoule et d'huile subventionnée, les représentants du peuple plaident pour une restructuration en profondeur de l'appareil de distribution. Leurs demandes s'articulent autour de la refonte des circuits commerciaux, de la réorganisation opérationnelle de l'OTC et de l'apurement en urgence des créances accumulées par l'Office envers la Société Tunisienne du Sucre.